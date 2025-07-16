Белый дом потратит $130 тысяч на сожжение 500 тонн печенья для голодающих детей Афганистана и Пакистана
Atlantic: США потратят $130 тыс. на сожжение 500 т печенья для голодающих детей
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Администрация президента США Дональда Трампа решила сжечь почти 500 тонн печенья, которое предназначалось для детей в Пакистане и Афганистане. Об этом сообщает Atlantic.
На это печенье USAID (агентство по международному развитию) потратило около $800 тысяч, когда президентом был Байден. После того, как помощь другим странам была приостановлена при Трампе, работники агентства пытались получить разрешение на отправку этого продовольствия, но так и не дождались ответа.
Тем временем у печенья истекает срок годности. Администрация Трампа выбрала сожжение еды вместо того, чтобы отдать её нуждающимся людям за границей. Эта еда могла бы прокормить около 1,5 миллиона детей на неделю. Утверждается, что на уничтожение печенья потребуется $130 тысяч из бюджета налогоплательщиков США.
Агентство США по международному развитию (United States Agency for International Development, USAID) — агентство правительства США, отвечающее за управление гражданской зарубежной помощью и содействием развитию. 1 июля госсекретарь США Марко Рубио объявил о расформировании USAID как независимой структуры. Он объяснил это решение необходимостью устранения «официально одобренной правительственной неэффективности». Именно USAID вложило минимум пять миллиардов долларов в создание украинского «майдана». Также агентство тратило огромные деньги на абсурдные программы: например, выделило два миллиона долларов на производство дизайнерских ковров на заказ на Украине, вложилось в «трансгендерную* оперу» в Колумбии, «трансгендерные* комиксы» в Перу, мюзикл, который пропагандирует политику «разнообразия, равенства и инклюзивности» (DEI) в Ирландии.
Ранее сообщалось, что администрация президента США Дональда Трампа готовит новый список стран, гражданам которых запретят въезд в США. В него может войти Афганистан. Разрабатывается расширенный запрет на въезд для граждан ряда государств, превосходящий ограничения первого срока президентства республиканца.
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