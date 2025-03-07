Трамп обновит список стран с запретом на въезд в США

Команда президента США Дональда Трампа составляет новый перечень государств, гражданам которых будет запрещён въезд в страну. В списке может оказаться Афганистан, сообщает The New York Times.

«Администрация Трампа завершает работу над новым запретом на поездки в США для граждан некоторых стран, этот список будет шире, чем тот, что Трамп вводил в свой первый срок», — пишет издание.

По информации из источников, предварительный «красный список» стран, подлежащих ограничениям, включает государства, такие как Куба, Иран, Ливия, КНДР, Сомали, Судан, Сирия, Венесуэла и Йемен. Кроме того, в данный перечень может быть включён и Афганистан.