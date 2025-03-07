«Выстрел в голову»: В разведке США трепещут перед кадровыми чистками Трампа
WP: Массовые увольнения в разведке США являются «выстрелом в голову»
Повальные увольнения в разведывательных инстанциях США являются «выстрелом в голову». Это сильно усложнит сбор информации о Китае, РФ и Иране, а также террористических организациях. С таким опасением выступили журналисты The Washingtin Post (WP) со ссылкой на бывших и действующих американских чиновников.
«Мы стреляем себе в голову, а не в ногу», — сказал неназванный экс-разведчик, который обучает новобранцев. Работу спецслужб он назвал «инвестицией в будущее».
Аналитики отмечают, что моральный дух сотрудников критически низок. Особенно остро часть сотрудников отреагировала на отмену программ в области разнообразия, равноправия и инклюзивности (Diversity, Equity, and Inclusion, DEI).
Ранее Дональд Трамп пообещал устроить в ФБР «хирургическую» чистку от коррупционеров. Он пояснил, что репутация организация была почти полностью разрушена за последние четыре года правления Джо Байдена. Илон Маск и его ведомство DOGE требует разведывательные организации еженедельно подавать отчёты о работе, но его игнорируют.
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