«Выстрел в голову»: В разведке США трепещут перед кадровыми чистками Трампа

Повальные увольнения в разведывательных инстанциях США являются «выстрелом в голову». Это сильно усложнит сбор информации о Китае, РФ и Иране, а также террористических организациях. С таким опасением выступили журналисты The Washingtin Post (WP) со ссылкой на бывших и действующих американских чиновников.

«Мы стреляем себе в голову, а не в ногу», — сказал неназванный экс-разведчик, который обучает новобранцев. Работу спецслужб он назвал «инвестицией в будущее».

Аналитики отмечают, что моральный дух сотрудников критически низок. Особенно остро часть сотрудников отреагировала на отмену программ в области разнообразия, равноправия и инклюзивности (Diversity, Equity, and Inclusion, DEI).