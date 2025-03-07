Трамп усомнился в готовности стран НАТО защищать США

Президент США Дональд Трамп выразил недовольство бюджетом на оборону у стран – союзников по НАТО, заявив, что Америка не защитит тех, кто экономит на военных расходах.

«Я им прямым текстом сказал: если не платите, мы не будем вас защищать. Я сказал это ещё несколько лет назад, и они уже внесли сотни миллиардов долларов. Но этого мало, нужно больше», — подчеркнул Трамп из Овального кабинета.