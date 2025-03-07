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Специальная военная операция (СВО)

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Регион
7 марта, 00:43

Трамп усомнился в готовности стран НАТО защищать США

Президент США Дональд Трамп выразил недовольство бюджетом на оборону у стран – союзников по НАТО, заявив, что Америка не защитит тех, кто экономит на военных расходах.

«Я им прямым текстом сказал: если не платите, мы не будем вас защищать. Я сказал это ещё несколько лет назад, и они уже внесли сотни миллиардов долларов. Но этого мало, нужно больше», — подчеркнул Трамп из Овального кабинета.

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Так американский лидер оценил готовность стран НАТО защитить США, если у последних возникнут проблемы. Американский лидер не уверен в развитии такого сценария.

Ранее стало известно, что Трамп может пересмотреть участие США в альянсе. Америка планирует защищать лишь тех партнёров, которые исправно пополняют бюджет без задолженностей.

Обложка ©

Shutterstock / FOTODOM / Alexandros Michailidis

Лия Мурадьян
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