Трамп усомнился в готовности стран НАТО защищать США
Президент США Дональд Трамп выразил недовольство бюджетом на оборону у стран – союзников по НАТО, заявив, что Америка не защитит тех, кто экономит на военных расходах.
«Я им прямым текстом сказал: если не платите, мы не будем вас защищать. Я сказал это ещё несколько лет назад, и они уже внесли сотни миллиардов долларов. Но этого мало, нужно больше», — подчеркнул Трамп из Овального кабинета.
Так американский лидер оценил готовность стран НАТО защитить США, если у последних возникнут проблемы. Американский лидер не уверен в развитии такого сценария.
Ранее стало известно, что Трамп может пересмотреть участие США в альянсе. Америка планирует защищать лишь тех партнёров, которые исправно пополняют бюджет без задолженностей.
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