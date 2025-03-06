Владимир Путин
Великий пост
Специальная военная операция (СВО)

Функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации

Регион
6 марта, 17:05

Трамп хочет отказаться защищать партнёров по НАТО в случае нападения на них

NBC News: Трамп рассматривает вопрос изменения формата участия США в НАТО

Американский лидер Дональд Трамп готов пересмотреть формат участия США в НАТО. Речь идёт о том, чтобы Вашингтон в приоритетном порядке мог сотрудничать с теми союзниками, которые добросовестно вносят платежи в бюджет альянса. Об этом сообщает телеканал NBC News со ссылкой на американских чиновников.

Как утверждается в материале, США хотят оставить за собой право защищать только тех партнёров по НАТО, которые не имеют задолженностей по отчислениям в бюджет и пополняют его достаточными суммами денег. Трамп, по мнению источника, хочет мотивировать страны альянса ответственнее относиться к выполнению финансовых обязательств. А государства с долгами могут лишиться поддержки военного блока в случае нападения на них третьей стороной.

С сайта Белого дома исчез договор о безопасности с Украиной за подписью Байдена
С сайта Белого дома исчез договор о безопасности с Украиной за подписью Байдена

Также сообщалось, что президент США Дональд Трамп рассматривает возможность передать руководство НАТО европейским странам. В Вашингтоне хотят, чтобы Франция или Великобритания взяли на себя больше ответственности за безопасность континента.

Обложка ©

ТАСС / ЕРА

Татьяна Миссуми
  • Новости
  • НАТО
  • США
  • Дональд Трамп
  • Мировая политика
  • Политика
    • Подписаться на LIFE
    • yanews
    • yadzen
    • Google Новости
    • vk
    • ok
    Комментарий
    0
    avatar