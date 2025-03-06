Трамп хочет отказаться защищать партнёров по НАТО в случае нападения на них
NBC News: Трамп рассматривает вопрос изменения формата участия США в НАТО
Американский лидер Дональд Трамп готов пересмотреть формат участия США в НАТО. Речь идёт о том, чтобы Вашингтон в приоритетном порядке мог сотрудничать с теми союзниками, которые добросовестно вносят платежи в бюджет альянса. Об этом сообщает телеканал NBC News со ссылкой на американских чиновников.
Как утверждается в материале, США хотят оставить за собой право защищать только тех партнёров по НАТО, которые не имеют задолженностей по отчислениям в бюджет и пополняют его достаточными суммами денег. Трамп, по мнению источника, хочет мотивировать страны альянса ответственнее относиться к выполнению финансовых обязательств. А государства с долгами могут лишиться поддержки военного блока в случае нападения на них третьей стороной.
Также сообщалось, что президент США Дональд Трамп рассматривает возможность передать руководство НАТО европейским странам. В Вашингтоне хотят, чтобы Франция или Великобритания взяли на себя больше ответственности за безопасность континента.
ТАСС / ЕРА