Трамп хочет отказаться защищать партнёров по НАТО в случае нападения на них

Американский лидер Дональд Трамп готов пересмотреть формат участия США в НАТО. Речь идёт о том, чтобы Вашингтон в приоритетном порядке мог сотрудничать с теми союзниками, которые добросовестно вносят платежи в бюджет альянса. Об этом сообщает телеканал NBC News со ссылкой на американских чиновников.

Как утверждается в материале, США хотят оставить за собой право защищать только тех партнёров по НАТО, которые не имеют задолженностей по отчислениям в бюджет и пополняют его достаточными суммами денег. Трамп, по мнению источника, хочет мотивировать страны альянса ответственнее относиться к выполнению финансовых обязательств. А государства с долгами могут лишиться поддержки военного блока в случае нападения на них третьей стороной.