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Регион
7 февраля, 23:00

Трамп пообещал устроить в ФБР «хирургическую» чистку от коррупционеров

В Федеральном бюро расследований пройдёт «хирургическая» чистка, которая затронет коррумпированных агентов. Об этом заявил президент США Дональд Трамп, выступая на пресс-конференции с премьер-министром Японии Сигэру Исибой.

«Это будет сделано быстро и очень хирургически», — подчеркнул Трамп, отметив, что репутация ФБР была почти полностью разрушена за последние четыре года.

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По данным американских СМИ, под сокращение в ФБР рискуют попасть сотрудники, которые входили в группу по изучению НЛО. Кроме того, увольнение ждёт участников расследования дела о штурме Капитолия в 2021 году.

Обложка ©

Shutterstock / FOTODOM / Casimiro PT

Тимур Хингеев
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