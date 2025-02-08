Трамп пообещал устроить в ФБР «хирургическую» чистку от коррупционеров

В Федеральном бюро расследований пройдёт «хирургическая» чистка, которая затронет коррумпированных агентов. Об этом заявил президент США Дональд Трамп, выступая на пресс-конференции с премьер-министром Японии Сигэру Исибой.

«Это будет сделано быстро и очень хирургически», — подчеркнул Трамп, отметив, что репутация ФБР была почти полностью разрушена за последние четыре года.