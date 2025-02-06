ВОЗ грозит реорганизация из-за Трампа

Администрация президента США Дональда Трампа рассматривает реформу Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) для сохранения членства страны в этой организации, сообщает Reuters, ссылаясь на внутренние документы.

План включает назначение специального посланника США по ВОЗ, который будет подчиняться Трампу и заниматься переговорами о реформе. В документе, подготовленном до инаугурации Трампа, также рекомендовано «как можно скорее покинуть» ВОЗ и разработать «радикально новый подход» к сотрудничеству с ней. Кроме того, подчеркивается необходимость настаивать на назначении американца на пост генерального директора ВОЗ после окончания срока нынешнего главы организации в 2027 году.

Трамп ранее заявлял, что США могут вернуться в ВОЗ после выхода, если организация будет «зачищена», однако детали реформы не уточнялись. Заместитель пресс-секретаря Белого дома Куш Десаи отметил, что администрация продолжит пересматривать процессы для внедрения необходимых реформ в здравоохранении.

В документе ВОЗ описана как «хаотичное и неэффективное агентство ООН», и указывается, что организация не смогла реализовать предложенные реформы за последние два десятилетия. Составители документа считают, что выход из ВОЗ может нанести ущерб интересам США, если организация не будет реформирована.