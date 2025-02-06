Взрыв в ЖК «Алые паруса»
Авиакатастрофа в США
Специальная военная операция (СВО)

Функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации

Регион
6 февраля, 09:06

ВОЗ грозит реорганизация из-за Трампа

Reuters: Администрация Дональда Трампа рассматривает план реформы ВОЗ

Фото © Shutterstock / FOTODOM

Фото © Shutterstock / FOTODOM

Администрация президента США Дональда Трампа рассматривает реформу Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) для сохранения членства страны в этой организации, сообщает Reuters, ссылаясь на внутренние документы.

План включает назначение специального посланника США по ВОЗ, который будет подчиняться Трампу и заниматься переговорами о реформе. В документе, подготовленном до инаугурации Трампа, также рекомендовано «как можно скорее покинуть» ВОЗ и разработать «радикально новый подход» к сотрудничеству с ней. Кроме того, подчеркивается необходимость настаивать на назначении американца на пост генерального директора ВОЗ после окончания срока нынешнего главы организации в 2027 году.

Ещё одна страна вслед за США объявила о выходе из ВОЗ
Ещё одна страна вслед за США объявила о выходе из ВОЗ

Трамп ранее заявлял, что США могут вернуться в ВОЗ после выхода, если организация будет «зачищена», однако детали реформы не уточнялись. Заместитель пресс-секретаря Белого дома Куш Десаи отметил, что администрация продолжит пересматривать процессы для внедрения необходимых реформ в здравоохранении.

В документе ВОЗ описана как «хаотичное и неэффективное агентство ООН», и указывается, что организация не смогла реализовать предложенные реформы за последние два десятилетия. Составители документа считают, что выход из ВОЗ может нанести ущерб интересам США, если организация не будет реформирована.

Не обманывайтесь: В ГД оценили выход США из состава ВОЗ
Не обманывайтесь: В ГД оценили выход США из состава ВОЗ

24 января официальный представитель ВОЗ Тарик Яшаревич заявил, что руководство будет работать над адаптацией к финансовым ограничениям после решения Трампа выйти из организации. 21 января Трамп подписал указ о выходе США из ВОЗ, отметив, что взносы страны составляли около $500 млн ежегодно, в то время как Китай платил лишь $39 млн.

Марина Фещенко
  • Новости
  • ВОЗ
  • Дональд Трамп
  • США
    • Подписаться на LIFE
    • yanews
    • yadzen
    • Google Новости
    • vk
    • ok
    Комментарий
    0
    avatar