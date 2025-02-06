ВОЗ грозит реорганизация из-за Трампа
Reuters: Администрация Дональда Трампа рассматривает план реформы ВОЗ
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Администрация президента США Дональда Трампа рассматривает реформу Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) для сохранения членства страны в этой организации, сообщает Reuters, ссылаясь на внутренние документы.
План включает назначение специального посланника США по ВОЗ, который будет подчиняться Трампу и заниматься переговорами о реформе. В документе, подготовленном до инаугурации Трампа, также рекомендовано «как можно скорее покинуть» ВОЗ и разработать «радикально новый подход» к сотрудничеству с ней. Кроме того, подчеркивается необходимость настаивать на назначении американца на пост генерального директора ВОЗ после окончания срока нынешнего главы организации в 2027 году.
Трамп ранее заявлял, что США могут вернуться в ВОЗ после выхода, если организация будет «зачищена», однако детали реформы не уточнялись. Заместитель пресс-секретаря Белого дома Куш Десаи отметил, что администрация продолжит пересматривать процессы для внедрения необходимых реформ в здравоохранении.
В документе ВОЗ описана как «хаотичное и неэффективное агентство ООН», и указывается, что организация не смогла реализовать предложенные реформы за последние два десятилетия. Составители документа считают, что выход из ВОЗ может нанести ущерб интересам США, если организация не будет реформирована.
24 января официальный представитель ВОЗ Тарик Яшаревич заявил, что руководство будет работать над адаптацией к финансовым ограничениям после решения Трампа выйти из организации. 21 января Трамп подписал указ о выходе США из ВОЗ, отметив, что взносы страны составляли около $500 млн ежегодно, в то время как Китай платил лишь $39 млн.