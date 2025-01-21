Не обманывайтесь: В ГД оценили выход США из состава ВОЗ

За решением Штатов о выходе из состава Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) стоят корыстные интересы, не стоит полагать, что американское руководство мотивировано исключительно беспокойством за состояние здоровье своих граждан. Такое заявление во время пленарного заседания сделал спикер Госдумы России Вячеслав Володин.

«Сейчас они вышли из ВОЗ, в этом опять есть их корысть, не думайте, что они переживают за здоровье граждан мира нашей планеты, опять ищут себе выгоду», — объяснил он.