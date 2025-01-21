Не обманывайтесь: В ГД оценили выход США из состава ВОЗ
Володин: Решение США выйти из ВОЗ обусловлено корыстными интересами
За решением Штатов о выходе из состава Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) стоят корыстные интересы, не стоит полагать, что американское руководство мотивировано исключительно беспокойством за состояние здоровье своих граждан. Такое заявление во время пленарного заседания сделал спикер Госдумы России Вячеслав Володин.
«Сейчас они вышли из ВОЗ, в этом опять есть их корысть, не думайте, что они переживают за здоровье граждан мира нашей планеты, опять ищут себе выгоду», — объяснил он.
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Напомним, вскоре после вступления в должность Дональд Трамп поставил свою подпись под указом о выходе США из состава ВОЗ. Республиканцу не впервой: во время своего первого президентского срока он уже выводил страну из состава организации. Штаты вернулись в ВОЗ в 2021 году благодаря принятому Джо Байденом вскоре после инаугурации решению.
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