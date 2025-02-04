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4 февраля, 14:02

Под масштабную чистку Трампа могут попасть агенты ФБР по расследованию НЛО

Politico: В ФБР переживают, что Трамп уволит агентов группы по расследованию НЛО

Агенты Федерального бюро расследований (ФБР) могут быть уволены. Сотрудники из группы по расследованию НЛО переживают из-за сокращений, которыми активно занимается президент США Дональд Трамп. Об этом сообщает газета Politico со ссылкой на источники.

«Я разговаривал с несколькими агентами из рабочей группы по неопознанным аномальным явлениям, которые боятся потерять свою роль и непреднамеренно скомпрометировать расследование», — рассказал исполнительный директор организации Americans for Safe Aerospace Райан Грейвс.

Администрация США планирует уволить тех сотрудников ФБР, которые занимались делом о штурме здания Конгресса США в 2021 году. По оценке Грейвса, под чистку может попасть рабочая группа ФБР по неопознанным аномальным явлениям.

Информация о существовании неофициальной рабочей группы ФБР, занимающейся вопросами НЛО, была обнародована не так давно. Команда включает в себя управляющего и более десяти агентов по всей стране, в обязанности которых входит отслеживание «неопознанных аномальных явлений».

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За 15 дней в Белом доме Дональд Трамп лишил работы более тысячи сотрудников Байдена, которые трудились в Администрации США. Президент США приступил к «кадровым чисткам» сразу после вступления в должность. Многие сотрудники, по убеждению Трампа, не соответствуют его концепции «Сделаем Америку снова великой».

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«Шедеврум» / Life.ru

Наталья Афонина
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