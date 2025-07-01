USAID — всё: Американское агентство сворачивает программу иностранной помощи

Госсекретарь США Марко Рубио объявил о расформировании Агентства США по международному развитию (USAID) как независимой структуры. Он объяснил это решение необходимостью устранения «официально одобренной правительственной неэффективности».

По мнению Рубио, финансирование USAID шло в основном на содержание руководства многочисленных НПО, которые, как он утверждает, жили в роскоши за счет американских налогоплательщиков. Он также заявил, что программы зарубежной помощи, соответствующие политике администрации и интересам США, будут находиться под управлением Госдепартамента.

«Там, где когда-то была радуга неопознаваемых логотипов на жизненно важной помощи, теперь будет один узнаваемый символ: американский флаг. Получатели заслуживают знать, что предоставленная им помощь — это не подачка от неизвестной НПО, а инвестиции американского народа», — заключил Рубио.