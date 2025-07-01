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1 июля, 14:52

USAID — всё: Американское агентство сворачивает программу иностранной помощи

Рубио объявил о расформировании USAID как независимой структуры

Обложка © Shutterstock / FOTODOM / VGV MEDIA

Обложка © Shutterstock / FOTODOM / VGV MEDIA

Госсекретарь США Марко Рубио объявил о расформировании Агентства США по международному развитию (USAID) как независимой структуры. Он объяснил это решение необходимостью устранения «официально одобренной правительственной неэффективности».

По мнению Рубио, финансирование USAID шло в основном на содержание руководства многочисленных НПО, которые, как он утверждает, жили в роскоши за счет американских налогоплательщиков. Он также заявил, что программы зарубежной помощи, соответствующие политике администрации и интересам США, будут находиться под управлением Госдепартамента.

«Там, где когда-то была радуга неопознаваемых логотипов на жизненно важной помощи, теперь будет один узнаваемый символ: американский флаг. Получатели заслуживают знать, что предоставленная им помощь — это не подачка от неизвестной НПО, а инвестиции американского народа», — заключил Рубио.

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Ранее сообщалось, что в Конгрессе США поддержали сокращение финансирования иностранной помощи. Предложение было инициировано администрацией президента Дональда Трампа ранее в этом месяце. Оно предусматривает отмену ранее одобренного Конгрессом финансирования в размере 9,4 млрд долларов.

Наталья Демьянова
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