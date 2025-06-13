В Конгрессе США поддержали сокращение финансирования иностранной помощи

Палата представителей Конгресса США одобрила предложение о значительном сокращении государственного финансирования программ иностранной помощи, а также Национального общественного радио (NPR) и вещательной компании PBS. Голосование прошло в Вашингтоне. Об этом сообщила пресс-служба Конгресса.

За документ проголосовали 214 законодателей, против высказались 212. Предложение было инициировано администрацией президента Дональда Трампа ранее в этом месяце. Оно предусматривает отмену ранее одобренного Конгрессом финансирования в размере 9,4 млрд долларов.

Из этой суммы 1,1 млрд долларов планировалось направить Национальному общественному радио и PBS, а 8,3 млрд долларов предназначались для программ зарубежной помощи по линии Агентства США по международному развитию (USAID). Дальнейшая судьба документа теперь зависит от рассмотрения в Сенате Конгресса США.

Упомянутые программы зарубежной помощи охватывают, в частности, проекты в области борьбы с изменением климата, содействия развитию, поддержания мира, здравоохранения, помощи беженцам и ликвидации последствий стихийных бедствий.