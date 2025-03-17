Песков назвал закрытие «Радио Свобода»* и «Голоса Америки»* внутренним делом США

Завершение работы пропагандистских радиостанций «Голос Америки»* и «Радио Свобода»* — внутреннее дело Штатов, эти СМИ не были востребованы в РФ. Об этом заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.

«Эти СМИ, вряд ли можно их отнести к категории популярных и востребованных в РФ. Нас это не касается, это внутреннее решение администрации США. СМИ эти сугубо пропагандистские, это внутреннее дело США», — отметил представитель Кремля.

Напомним, ранее американский предприниматель Илон Маск предложил закрыть «Радио Свобода»* и «Голос Америки»* вещавшие в России, Белоруссии, Молдавии, Польше, Латвии, Литве, Эстонии и Грузии, а также на Украине. Основатель SpaceX назвал владельцев этих станций «сумасшедшими радикальными левыми людьми», которых давно никто не слушает. Спикер МИД РФ Мария Захарова назвала эту идею давно напрашивавшейся.