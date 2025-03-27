В США отозвали решение о прекращении финансирования «Радио Свобода»*
Агентство Соединённых Штатов по глобальным средствам массовой информации решило отозвать решение о прекращении финансирования медиакорпорации «Радио Свобода»*. Это следует из документа, который поступил в электронную базу данных суда столичного округа Колумбия.
Решение американского правительства о прекращении финансовой поддержки медиакорпорации отменено. Возобновлено и выделение грантов. При этом США сохраняют за собой возможность в будущем снова прекратить финансирование, если сочтут это необходимым и соответствующим законодательству.
Ранее американский миллиардер Илон Маск призвал закрыть радиостанции «Радио Свобода»* и «Голос Америки»*. По его мнению, они принадлежат «сумасшедшим радикальным левым людям». Белый дом обвинил их в предательстве, неэффективности и коррупции. Подробности — в материале Life.ru. Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что завершение работы пропагандистских радиостанций — внутреннее дело Штатов, и эти СМИ не были востребованы в РФ.
* Включены Минюстом РФ в перечень СМИ-иноагентов, заблокированы на территории России.
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