В США отозвали решение о прекращении финансирования «Радио Свобода»*

Агентство Соединённых Штатов по глобальным средствам массовой информации решило отозвать решение о прекращении финансирования медиакорпорации «Радио Свобода»*. Это следует из документа, который поступил в электронную базу данных суда столичного округа Колумбия.

Решение американского правительства о прекращении финансовой поддержки медиакорпорации отменено. Возобновлено и выделение грантов. При этом США сохраняют за собой возможность в будущем снова прекратить финансирование, если сочтут это необходимым и соответствующим законодательству.