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Регион
27 марта, 16:33

В США отозвали решение о прекращении финансирования «Радио Свобода»*

Агентство Соединённых Штатов по глобальным средствам массовой информации решило отозвать решение о прекращении финансирования медиакорпорации «Радио Свобода»*. Это следует из документа, который поступил в электронную базу данных суда столичного округа Колумбия.

Решение американского правительства о прекращении финансовой поддержки медиакорпорации отменено. Возобновлено и выделение грантов. При этом США сохраняют за собой возможность в будущем снова прекратить финансирование, если сочтут это необходимым и соответствующим законодательству.

В ЕС захотели заняться финансированием «Радио Свободы»*
В ЕС захотели заняться финансированием «Радио Свободы»*

Ранее американский миллиардер Илон Маск призвал закрыть радиостанции «Радио Свобода»* и «Голос Америки»*. По его мнению, они принадлежат «сумасшедшим радикальным левым людям». Белый дом обвинил их в предательстве, неэффективности и коррупции. Подробности — в материале Life.ru. Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что завершение работы пропагандистских радиостанций — внутреннее дело Штатов, и эти СМИ не были востребованы в РФ.

* Включены Минюстом РФ в перечень СМИ-иноагентов, заблокированы на территории России.

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Shutterstock / FOTODOM / dubassy

Алена Пенчугина
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