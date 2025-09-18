Трамп снова перепутал Армению с Албанией и назвал Азербайджан «Абербайджаном»

Президент США Дональд Трамп допустил новую оговорку во время пресс-конференции с британским премьером Киром Стармером. Американский лидер заявил, что США урегулировали конфликт «между Абербайджаном и Албанией» , перепутав Армению с Албанией и исказив название Азербайджана.

Это не первая подобная ошибка Трампа: ранее он уже путал названия стран и имён политиков, что регулярно становится поводом для обсуждения в СМИ.