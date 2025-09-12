Единый день голосования
12 сентября, 14:18

Трамп перепутал название страны, которой «подарил мир»

Трамп перепутал Армению с Албанией в интервью Fox News

Обложка © Shutterstock / FOTODOM / lev radin

Президент США Дональд Трамп в интервью Fox News допустил оговорку, перепутав Армению с Албанией.

«Я завершил войны, которые считались неразрешимыми. Азербайджан и Албания. Это продолжалось много-много лет», — заявил Трамп.

Речь, конечно, шла об урегулировании конфликта между Арменией и Азербайджаном. Напомним, в августе 2025 года по итогам переговоров в Вашингтоне была принята декларация о подготовке соглашения о мире и межгосударственных отношениях. Ереван также согласился участвовать в проекте «Маршрут Трампа ради международного мира и процветания», который должен связать Азербайджан с Нахичеванской автономией через территорию Армении.

Отметим, что иногда Трамп допускает оговорки. Однажды он перепутал Пакистан и Афганистан, а ещё ранее забыл, как зовут генерального директора Apple Тима Кука, и назвал его Тимом Эплом.

Алексей Берковиц
