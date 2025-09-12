Трамп перепутал название страны, которой «подарил мир»

Речь, конечно, шла об урегулировании конфликта между Арменией и Азербайджаном. Напомним, в августе 2025 года по итогам переговоров в Вашингтоне была принята декларация о подготовке соглашения о мире и межгосударственных отношениях. Ереван также согласился участвовать в проекте «Маршрут Трампа ради международного мира и процветания», который должен связать Азербайджан с Нахичеванской автономией через территорию Армении.