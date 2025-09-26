Президент Финляндии Стубб заподозрил Трампа в выводе войск США из Европы

Соединённые Штаты могут сократить военное присутствие в Европе для переброски сил в Индо-Тихоокеанский регион. Такое предположение высказал президент Финляндии Александр Стубб в интервью изданию Politico.

«Думаю, акцент немного сместится на Индо-Тихоокеанский регион, и это можно понять. <...> Наверное, число (военных США в Европе. — Прим. Life.ru) сократится, но мы не знаем, на сколько», — указал глава государства.

По данным журнала, в настоящее время на европейском континенте может находиться от 70 до 80 тысяч американских военнослужащих. Заявление финского лидера прозвучало в контексте обсуждения возможных изменений в американской внешней политике после предстоящих выборов.

Ранее сообщалось, что Европа не может единолично нести ответственность за помощь Украине в конфликте с Россией, как того, по её мнению, хочет президент США Дональд Трамп. Ему напомнили о его обещаниях прекратить боевые действия, подчеркнув, что соответствующая ответственность не может полностью лежать на ЕС. Европейские чиновники, ссылаясь на заявления Трампа, выразили мнение, что американская администрация намекает на выход США из конфликта и перекладывание обязательств по Украине на Европу.