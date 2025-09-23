Стало известно, почему Европа может отказать Киеву в поддержке
Reuters: Украина может лишиться военной помощи Европы
Украина может частично лишиться поддержки европейских союзников на фоне сокращения финансовой помощи со стороны США. Об этом сообщило агентство Reuters со ссылкой на источник.
В настоящее время Незалежная сталкивается с рекордным дефицитом бюджета на 2024 год в размере 43,9 миллиарда долларов и продолжает рассчитывать на помощь Запада.
Напомним, что Владимир Зеленский не перестаёт выдвигать финансовые требования к партнёрам. Так, недавно он заявил, что Украина нуждается в 120 миллиардах долларов на следующий год. Во Франции уже призвали не давать Киеву ни одного евро после такого заявления Зеленского.