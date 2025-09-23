Стало известно, почему Европа может отказать Киеву в поддержке

Украина может частично лишиться поддержки европейских союзников на фоне сокращения финансовой помощи со стороны США. Об этом сообщило агентство Reuters со ссылкой на источник.

В настоящее время Незалежная сталкивается с рекордным дефицитом бюджета на 2024 год в размере 43,9 миллиарда долларов и продолжает рассчитывать на помощь Запада.