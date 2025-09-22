«Либо вы платите, либо мы миримся»: Политолог раскрыл, как Зеленский шантажирует Европу
Политолог Бардин: Зеленский требует с Европы $60 млрд для продолжения конфликта
Владимир Зеленский. Обложка © Shutterstock / FOTODOM / Gints Ivuskans
Американский президент Дональд Трамп пытается минимизировать прямое финансирование Украины со стороны США, перекладывая эти обязательства на европейских союзников. Такое мнение высказал политолог Максим Бардин.
В беседе с «Царьградом» эксперт пояснил, что проект «Украина — анти-Россия» не является инициативой Трампа, поэтому действующий президент не заинтересован в его финансировании. По словам Бардина, Вашингтон готов поставлять оружие, но оплачивать социальные программы и содержание украинского госаппарата должен Европейский союз.
Политолог отметил, что реальную поддержку Киеву могут оказать лишь Великобритания, Германия и Франция, поскольку страны Восточной Европы не обладают необходимыми финансовыми ресурсами. При этом лидеры этих государств, являясь ставленниками «глубинного государства», заинтересованы в эскалации конфликта для получения политических дивидендов, тогда как у Зеленского заканчивается терпение.
«[Владимир] Зеленский всего лишь исполнитель, подчинённый, а они — главные акторы, которые хотели бы получить с этого конфликта политические дивиденды. Они в эскалации конфликта заинтересованы больше, чем Зеленский. Поэтому Зеленский и ставит ультиматум: либо вы находите эти 60 млрд долларов, либо я начинаю инициативы по заморозке конфликта. Вот такая ситуация», — резюмировал Бардин.
Аналогичной точки зрения придерживаются и в Кремле. Ранее пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков заявил, что руководства стран Европы прилагают все усилия, чтобы затянуть конфликт. Дипломат добавил, что Москва готова разрешить кризис дипломатией и подчеркнул, что этого возможно добиться с помощью Вашингтона.