Европейские страны активно способствуют эскалации конфликта на Украине, поощряя Владимира Зеленского к продолжению боевых действий. Об этом заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

«Здесь, к сожалению, с другой стороны — всё-таки киевский режим, с другой стороны — европейские государства, которые делают всё возможное, чтобы дальше нагнетать напряжённость. Которые делают всё возможное, чтобы дальше продолжать войну и всячески сподвигать на это Зеленского», — сказал он журналисту ВГТРК Павлу Зарубину.

Песков заявил, что Россия продолжит добиваться мирного разрешения конфликта и ожидает, что США предпримут шаги для помощи в этом направлении. Он добавил, что дальнейшее развитие событий будет зависеть непосредственно от эффективности приложенных усилий.