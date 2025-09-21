Интервидение
Владимир Путин
Специальная военная операция (СВО)

Функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации

Регион
21 сентября, 12:28

Кремль обвинил Европу в подталкивании Зеленского к продолжению конфликта

Песков: Европа действует с целью дальнейшего продолжения украинского конфликта

Обложка © Shutterstock / FOTODOM / Christophe Licoppe

Обложка © Shutterstock / FOTODOM / Christophe Licoppe

Европейские страны активно способствуют эскалации конфликта на Украине, поощряя Владимира Зеленского к продолжению боевых действий. Об этом заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

«Здесь, к сожалению, с другой стороны — всё-таки киевский режим, с другой стороны — европейские государства, которые делают всё возможное, чтобы дальше нагнетать напряжённость. Которые делают всё возможное, чтобы дальше продолжать войну и всячески сподвигать на это Зеленского», — сказал он журналисту ВГТРК Павлу Зарубину.

Песков заявил, что Россия продолжит добиваться мирного разрешения конфликта и ожидает, что США предпримут шаги для помощи в этом направлении. Он добавил, что дальнейшее развитие событий будет зависеть непосредственно от эффективности приложенных усилий.

На Западе рассказали, как Киев и ЕС могут упустить шанс на мир
На Западе рассказали, как Киев и ЕС могут упустить шанс на мир

Ранее американский президент Дональд Трамп высказался, что урегулирование украинского конфликта осложняется из-за взаимной вражды на «уровне лидеров». В то же время Трамп выразил уверенность в том, что ему рано или поздно удастся добиться мира.

BannerImage
Мария Любицкая
  • Новости
  • Дмитрий Песков
  • ЕС
  • Специальная военная операция (СВО)
  • Владимир Зеленский
  • Мировая политика
  • Политика
    • Подписаться на LIFE
    • yanews
    • yadzen
    • Google Новости
    • vk
    • ok
    Комментарий
    0
    avatar