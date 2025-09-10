Мессенджер MAX
Регион
10 сентября, 18:24

На Западе рассказали, как Киев и ЕС могут упустить шанс на мир

RS: Украина и ЕС рискуют упустить шанс на мир из-за игнорирования России

Обложка © Shutterstock / FOTODOM /DmyTo

Европа и Украина могут упустить возможность достижения мирного урегулирования, если продолжат игнорировать сигналы Москвы о готовности к диалогу. К такому выводу приходит аналитическое издание Responsible Statecraft.

«Украина и Европа могут не одобрять первоначальные условия Москвы, но, отвергая проявленную в последние месяцы открытость России, они рискуют потерять реальную возможность заключить мир», — отмечает издание.

Как говорится в материале, хотя первоначальные условия России могут вызывать возражения, отказ от диалога лишает стороны возможности договориться. Москва по-прежнему против вступления Украины в НАТО, но не возражает против её членства в ЕС. Территориальный вопрос остаётся неизменным, но готовность обсуждать гарантии безопасности создаёт основу для переговоров, подчеркнули в издании.

Авторы предупреждают, что дальнейшее промедление и надежды на то, что Россия сама прекратит огонь, лишь усугубят положение Украины. Особенно учитывая текущие трудности ВСУ на фронте. В материале подчёркивается, что наилучшие возможности для соглашения были упущены Незалежной весной и осенью 2022 года, а начало диалога даже на рабочем уровне соответствует интересам Киева.

Зеленский упустил момент для мирного урегулирования

Ранее американский президент Дональд Трамп высказался, что урегулирование украинского конфликта осложняется из-за взаимной вражды на «уровне лидеров». В то же время Трамп выразил уверенность в том, что ему рано или поздно удастся добиться мира.

Юлия Сафиулина
  • Новости
  • Украина
  • Россия
  • Мировая политика
  • Политика
