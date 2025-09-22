«Концлагерь с репрессиями»: Медведчук резко высказался об Украине Зеленского

«Политический клоун крепко зажат реальностью, которую сам и создал. И создал он всё это не принятием каких-либо решений, а именно невозможностью что-либо принять, сделать хоть один шаг, хотя Трампу обещал обратное неоднократно. Зеленский не может заключить никакого мира, даже если захочет. Экономика страны полностью зависит от внешних вливаний, а внешние вливания от наличия войны. Другой экономики у Украины Зеленского просто нет», — говорится в заявлении Медведчука, опубликованном на сайте движения «Другая Украина».