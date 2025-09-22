«Концлагерь с репрессиями»: Медведчук резко высказался об Украине Зеленского
Политика Владимира Зеленского превратила Украину в «концлагерь», неспособную к мирным переговорам. Об этом заявил экс-лидер запрещённой на Украине партии «Оппозиционная платформа — За жизнь», председатель совета движения «Другая Украина» Виктор Медведчук.
«Политический клоун крепко зажат реальностью, которую сам и создал. И создал он всё это не принятием каких-либо решений, а именно невозможностью что-либо принять, сделать хоть один шаг, хотя Трампу обещал обратное неоднократно. Зеленский не может заключить никакого мира, даже если захочет. Экономика страны полностью зависит от внешних вливаний, а внешние вливания от наличия войны. Другой экономики у Украины Зеленского просто нет», — говорится в заявлении Медведчука, опубликованном на сайте движения «Другая Украина».
По мнению Медведчука, Зеленский избегает мирных переговоров, чтобы не принимать на себя обязательств и заручиться поддержкой Запада для своего правительства. Он также заявил, что на Украине отсутствует партия, выступающая за мир, поскольку она была подавлена репрессиями и запретами. Медведчук считает, что украинская элита предала свой народ, заключив сделку с Западом.
Ранее Медведчук сообщал, что конфликт на Украине не завершится, пока страной управляет коллективный Запад, а антироссийская пропаганда усиливает напряжение в сознании граждан. По его словам, прежде всего необходимо «завершить войну в головах», что пока представляется крайне сложной задачей.