Пока Украиной управляет коллективный Запад, а антироссийская пропаганда в сознании граждан лишь подогревает напряжение, конфликт не завершится. Об этом заявил экс-лидер запрещенной на Украине партии «Оппозиционная платформа — За жизнь», председатель совета движения «Другая Украина» Виктор Медведчук.

«Когда мы говорим про возможности окончания войны, то для её завершения необходимо закончить войну в головах, а с этим большие проблемы… У российской стороны нет ненависти к простым украинцам, а отношение российского руководства к Зеленскому и его банде можно охарактеризовать, как презрение, но никак не ненависть», — сказал он.

По словам политика, украинцев учат ненавидеть русских, и тех, кто не принимает военной истерии, подвергают проклятиям. Он привёл пример украинского комика Кирилла Ганина, который высмеял мужчин, утонувших в Тисе при попытке покинуть страну, и заявил, что будет смеяться над такими людьми, сам при этом не служа в армии.

Медведчук также отметил, что украинская культура и юмор претерпели массовую деградацию: тонкая ирония уступила место «пляскам смерти с жертвоприношениями». Он подчеркнул, что Украина продолжает сохранять язык и памятники великим украинцам, в отличие от того, что приписывают России. По его мнению, антироссийская истерия в стране подпитывается коллективным Западом, который финансирует конфликт и продвигает идею разговаривать с Россией с позиции силы.