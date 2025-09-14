Украина уже месяц не отвечает на предложение России по переговорам в Стамбуле

Украина до сих пор не ответила на предложения России о проведении переговоров в Стамбуле. На данный момент «мяч не на стороне Москвы», заявил завершивший дипломатическую миссию в Турции посол России Алексей Ерхов в интервью турецкой проправительственной газете Hürriyet.

«Россия высоко ценит возможности и потенциал этой (стамбульской – ред.) платформы. На ней было проведено три раунда переговоров, в ходе которых нам удалось достичь соглашения по некоторым гуманитарным вопросам. Прошло более месяца, но от Украины пока нет ответа», — заявил Ерхов.