Украина уже месяц не отвечает на предложение России по переговорам в Стамбуле

Ерхов: Киев спустя месяц не дал ответ на предложения по переговорам в Стамбуле
Украина до сих пор не ответила на предложения России о проведении переговоров в Стамбуле. На данный момент «мяч не на стороне Москвы», заявил завершивший дипломатическую миссию в Турции посол России Алексей Ерхов в интервью турецкой проправительственной газете Hürriyet.
«Россия высоко ценит возможности и потенциал этой (стамбульской – ред.) платформы. На ней было проведено три раунда переговоров, в ходе которых нам удалось достичь соглашения по некоторым гуманитарным вопросам. Прошло более месяца, но от Украины пока нет ответа», — заявил Ерхов.
Это вызывает вопрос о готовности Киева к серьёзным и предметным переговорам. Ведь, как известно, для танго нужны двое. Желающий найдёт возможность, а нежелающий – причину, добавил посол. При этом Турция надеется на возобновление переговоров по Украине в Стамбуле, но на данный момент сигналов об их скором возобновлении не поступало.
Ранее Путин поблагодарил турецкого лидера Реджепа Тайипа Эрдогана за содействие в организации переговоров между Москвой и Киевом в Стамбуле. По словам российского президента, благодаря усилиям Анкары диалог удалось сдвинуть с мёртвой точки. А пресс-секретарь президента Дмитрий Песков отметил, что Россия продолжит спецоперацию до тех пор, пока не увидит ответных шагов со стороны Украины на предложения о мирном урегулировании.