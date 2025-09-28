Интервидение
Владимир Путин
Специальная военная операция (СВО)

Функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации

Регион
28 сентября, 09:56

Зеленский пытается быть «бравым воякой» перед Западом, заявил Песков

Песков: Зеленский хочет быть бравым воякой, но ситуация на фронте говорит о другом

Обложка © Shutterstock / FOTODOM / Gints Ivuskans

Обложка © Shutterstock / FOTODOM / Gints Ivuskans

Владимир Зеленский стремится показать своим западным кураторам, что он «бравый вояка», однако ситуация на фронте свидетельствует о другом. Таким мнением поделился пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков в интервью Павлу Зарубину, фрагмент их беседы опубликован в Telegram-канале журналиста ВГТРК. «»

Песков — о Зеленском. Видео © Telegram / Зарубин

«Зеленский пытается демонстрировать европейцам, которые теперь будут выступать в роли кормилицы, а также кураторам европейцев, что он такой бравый вояка. Между тем положение дел на фронтах свидетельствует об обратном», — сказал представитель Кремля.

По словам Пескова, ситуация на Украине ежедневно ухудшается, что, в свою очередь, ослабляет переговорные позиции Киева. Он отметил, что, к сожалению, украинская сторона не проявляет готовности к поиску мирных путей урегулирования конфликта.

На Западе поставили под вопрос психологическую устойчивость Зеленского
На Западе поставили под вопрос психологическую устойчивость Зеленского

Накануне Зеленский, выступая на пресс-конференции, пригрозил устроить блэкаут в Москве. Он также упомянул, что эта тема поднималась на его встрече с президентом США Дональдом Трампом 23 сентября.

Все ключевые события дня в одном месте — читайте в разделе «Главные новости» на Life.ru.

BannerImage
Наталья Демьянова
  • Новости
  • Дмитрий Песков
  • Украина
  • Владимир Зеленский
  • Мировая политика
  • Политика
    • Подписаться на LIFE
    • yanews
    • yadzen
    • Google Новости
    • vk
    • ok
    Комментарий
    0
    avatar