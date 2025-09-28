Владимир Зеленский стремится показать своим западным кураторам, что он «бравый вояка», однако ситуация на фронте свидетельствует о другом. Таким мнением поделился пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков в интервью Павлу Зарубину, фрагмент их беседы опубликован в Telegram-канале журналиста ВГТРК. «»

Песков — о Зеленском. Видео © Telegram / Зарубин

«Зеленский пытается демонстрировать европейцам, которые теперь будут выступать в роли кормилицы, а также кураторам европейцев, что он такой бравый вояка. Между тем положение дел на фронтах свидетельствует об обратном», — сказал представитель Кремля.

По словам Пескова, ситуация на Украине ежедневно ухудшается, что, в свою очередь, ослабляет переговорные позиции Киева. Он отметил, что, к сожалению, украинская сторона не проявляет готовности к поиску мирных путей урегулирования конфликта.

Накануне Зеленский, выступая на пресс-конференции, пригрозил устроить блэкаут в Москве. Он также упомянул, что эта тема поднималась на его встрече с президентом США Дональдом Трампом 23 сентября.