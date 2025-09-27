Интервидение
27 сентября, 14:27

«Блэкаут будет в столице России»: Зеленский опять выступил с пустыми угрозами

Зеленский пригрозил устроить блэкаут в Москве

Обложка © Shutterstock / FOTODOM / Dmytro Larin

Владимир Зеленский заявил о возможности нанесения ударов по энергетическим объектам Москвы, что может привести к блэкауту. Об этом сообщает украинское издание УНИАН.

«В Кремле должны знать, что будет блэкаут в столице России», — высказался главарь киевского режима.

Зеленский заявил, что ВСУ могут нанести ответные удары по Москве, если Россия продолжит атаковать украинскую энергетическую инфраструктуру. Он также упомянул, что эта тема поднималась на его встрече с президентом США Дональдом Трампом 23 сентября.

«Не принадлежит по праву»: В Крыму разбили мечты Зеленского о возращении полуострова

Напомним, что встреча Трампа и Зеленского продолжительностью около часа состоялась на полях Генеральной Ассамблеи ООН в Нью-Йорке 23 сентября. А ранее президент США Дональд Трамп всё же допустил возможность возращения Украиной «изначальной территории». Согласно его утверждениям, достижение этой цели будет зависеть от помощи ЕС. Он также добавил, что Украина имеет потенциал для дальнейшего развития.

