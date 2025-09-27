Возвращение Украиной ранее «утраченных» территорий, включая Крымский полуостров, является невозможным. Такое заявление сделал председатель Государственного совета республики Владимир Константинов.

«Украина никогда не вернёт потерянные территории. Физически и технически это невозможно, а по сути — ей никакие территории не принадлежат по праву. Поскольку государство это возникло в следствие правового произвола, сопровождавшего развал СССР. Уместно тут вспомнить о Крыме, который даже в состав УСССР был передан незаконно», — передаёт его слова РИА «Новости»

Глава крымского парламента прокомментировал таким образом заявления главаря киевского режима Владимира Зеленского о возможности возврата к границам 1991 года. Константинов отметил, что Незалежной следует сосредоточиться не на иллюзорном возврате территорий, а на восстановлении законности в отношении земель, которые могут остаться в её составе. Константинов выразил мнение, что Украина является несостоявшимся государством, утратившим легитимность. По этой причине следует совершить перезагрузку украинской государственности для ликвидации будущих угроз в сторону России.

При этом ранее президент США Дональд Трамп всё же допустил возможность возращения Украиной «изначальной территории». По его словам, это будет возможно при поддержке ЕС. Более того, Незалежная даже сможет продвинуться дальше. В Госдуме РФ заявили, что мысли о территориях 1991 года так и останутся мечтами, поскольку Россия сама будет определять новые границы.