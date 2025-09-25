Интервидение
Владимир Путин
Специальная военная операция (СВО)

Функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации

Регион
25 сентября, 10:54

Украинцы считают утопией идею о восстановлении страны в границах 1991 года

El Pais: Украинцы не верят в возможность возвращения к границам 1991 года

Обложка © Shutterstock / FOTODOM / Jose HERNANDEZ Camera 51

Обложка © Shutterstock / FOTODOM / Jose HERNANDEZ Camera 51

Украинское общество всё больше сомневается в возможности возвращения страны к границам 1991 года. К такому выводу пришла испанская газета El Pais, пообщавшаяся с местными жителями и военнослужащими.

«Накопившаяся усталость от кровавого конфликта привела украинцев к осознанию того, что возвращение <…> территорий — почти утопия», — говорится в публикации издания.

Пессимистичные настроения широко распространены и среди военных на передовой. Солдат 43-й бригады ВСУ, дислоцированной в зоне боёв, заявил изданию, что с его позиции он не видит никаких реальных шансов на подобное развитие событий.

У него была тактика: В США раскрыли смысл резких заявлений Трампа о границах Украины
У него была тактика: В США раскрыли смысл резких заявлений Трампа о границах Украины

Идеи о восстановлении Украины в границах 1991 года благодаря победам на поле боя подогревают и европейские союзники Киева. В России к этому относятся со скепсисом. Так, депутат госдумы Андрей Картаполов заявил, что новые границы будет определять РФ, а все мысли европейцев на этот счёт останутся просто мечтами.

Больше новостей о глобальных событиях и международных отношениях — читайте в разделе «Мировая политика» на Life.ru.

BannerImage
Юрий Лысенко
  • Новости
  • Украина
  • Специальная военная операция (СВО)
  • Мировая политика
  • Политика
    • Подписаться на LIFE
    • yanews
    • yadzen
    • Google Новости
    • vk
    • ok
    Комментарий
    0
    avatar