Украинское общество всё больше сомневается в возможности возвращения страны к границам 1991 года. К такому выводу пришла испанская газета El Pais, пообщавшаяся с местными жителями и военнослужащими.

«Накопившаяся усталость от кровавого конфликта привела украинцев к осознанию того, что возвращение <…> территорий — почти утопия», — говорится в публикации издания.

Пессимистичные настроения широко распространены и среди военных на передовой. Солдат 43-й бригады ВСУ, дислоцированной в зоне боёв, заявил изданию, что с его позиции он не видит никаких реальных шансов на подобное развитие событий.

Идеи о восстановлении Украины в границах 1991 года благодаря победам на поле боя подогревают и европейские союзники Киева. В России к этому относятся со скепсисом. Так, депутат госдумы Андрей Картаполов заявил, что новые границы будет определять РФ, а все мысли европейцев на этот счёт останутся просто мечтами.