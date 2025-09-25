Интервидение
25 сентября, 09:22

У него была тактика: В США раскрыли смысл резких заявлений Трампа о границах Украины

Обложка © ТАСС / ЕРА

Заявления президента США Дональда Трампа о возможности Украины вернуть утерянные территории — это стратегический шаг по активизации переговоров, а не сигнал к изменению в его политике. Об этом сообщает New York Post со ссылкой на источник в Белом доме.

«Это явная и очевидная переговорная тактика», — заявил источник.

Напомним, что ранее в Нью-Йорке Дональд Трамп сделал сразу ряд громких заявлений о конфликте на Украине. В частности, он предположил, что Украина способна вернуть утраченные территории при поддержке Европейского Союза, а российская экономика находится в плачевном состоянии.

