У него была тактика: В США раскрыли смысл резких заявлений Трампа о границах Украины

Заявления президента США Дональда Трампа о возможности Украины вернуть утерянные территории — это стратегический шаг по активизации переговоров, а не сигнал к изменению в его политике. Об этом сообщает New York Post со ссылкой на источник в Белом доме.

«Это явная и очевидная переговорная тактика», — заявил источник.

Напомним, что ранее в Нью-Йорке Дональд Трамп сделал сразу ряд громких заявлений о конфликте на Украине. В частности, он предположил, что Украина способна вернуть утраченные территории при поддержке Европейского Союза, а российская экономика находится в плачевном состоянии.