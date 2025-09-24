«Решили выпороть»: Казаки Санкт-Петербурга передумали возвращать Трампу звание есаула

Президенту США Дональду Трампу решили не возвращать звания есаула, вместо этого главе Белого дома придумали наказание за резкие высказывания о России. Об этом в беседе с Life.ru заявил атаман православного союза казаков Санкт-Петербурга «Ирбис» Андрей Поляков.

«После вчерашних заявлений Трампа у нас вообще принято решение его выпороть. По нашим традициям мы должны его выпороть, и это будет правильно. Физически мы этого сделать не можем, естественно, но приказ такой есть», — заявил атаман.

Поляков отметил, что данный «приказ» отныне будет постоянно «висеть» над Трампом до его «исполнения». При этом о возвращении президенту звания есаула не может быть и речи.