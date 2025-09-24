«Решили выпороть»: Казаки Санкт-Петербурга передумали возвращать Трампу звание есаула
Президенту США Дональду Трампу решили не возвращать звания есаула, вместо этого главе Белого дома придумали наказание за резкие высказывания о России. Об этом в беседе с Life.ru заявил атаман православного союза казаков Санкт-Петербурга «Ирбис» Андрей Поляков.
«После вчерашних заявлений Трампа у нас вообще принято решение его выпороть. По нашим традициям мы должны его выпороть, и это будет правильно. Физически мы этого сделать не можем, естественно, но приказ такой есть», — заявил атаман.
Поляков отметил, что данный «приказ» отныне будет постоянно «висеть» над Трампом до его «исполнения». При этом о возвращении президенту звания есаула не может быть и речи.
Звание есаула — командующего казачьей сотней — Трампу присвоили в 2016 году, но вскоре решение отозвали. В начале 2025 года атаман Поляков заявлял, что президенту США могут вернуть звание в случае, если он продолжит курс на сближение с Россией. Теперь же, говорят, казаки, всё в руках политика.
Напомним, что накануне в Нью-Йорке Дональд Трамп сделал сразу ряд громких заявлений. В частности, он предположил, что украинский конфликт может затянуться на длительное время, а российская экономика находится в плачевном состоянии. Кроме того, Трамп выразил мнение, что Москва скорее напоминает «бумажного тигра», а Украина способна вернуть утраченные территории при поддержке Европейского Союза.