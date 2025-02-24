Петербургские казаки обсуждают возвращения Трампу звания есаула, но с одним условием

Президенту США Дональду Трампу могут вернуть звание есаула в случае, если он продолжит курс на сближение с Россией. Об этом заявил изданию «Подъём» атаман казачьего общества «Ирбис» из Санкт-Петербурга Андрей Поляков.

Звание есаула — командующего казачьей сотней — Трампу присвоили в 2016 году, но вскоре решение отозвали. Теперь же, говорят, казаки, всё в руках политика.