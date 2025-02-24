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24 февраля, 15:27

Петербургские казаки обсуждают возвращения Трампу звания есаула, но с одним условием

Атаман Поляков: Трампу вернут звание есаула в случае сближения с Россией

Президенту США Дональду Трампу могут вернуть звание есаула в случае, если он продолжит курс на сближение с Россией. Об этом заявил изданию «Подъём» атаман казачьего общества «Ирбис» из Санкт-Петербурга Андрей Поляков.

Звание есаула — командующего казачьей сотней — Трампу присвоили в 2016 году, но вскоре решение отозвали. Теперь же, говорят, казаки, всё в руках политика.

«Впервые за долгое время президент США решился налаживать отношения с Россией. Это большой шаг в политике, в новейшей истории это серьёзный поворот за многие годы. Если это подтвердится, будем принимать решение о почётном членстве Трампа», — поделился атаман.

Трамп опроверг слухи о визите в Москву на 9 Мая
Трамп опроверг слухи о визите в Москву на 9 Мая

Ранее пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков опроверг информацию о возможном приезде американского лидера Дональда Трампа в Москву на празднование 9 Мая. Напомним, что информацию о возможном визите Трампа на парад в российскую столицу распространило французское издание Le Point.

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Марина Фещенко
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