Петербургские казаки обсуждают возвращения Трампу звания есаула, но с одним условием
Атаман Поляков: Трампу вернут звание есаула в случае сближения с Россией
Президенту США Дональду Трампу могут вернуть звание есаула в случае, если он продолжит курс на сближение с Россией. Об этом заявил изданию «Подъём» атаман казачьего общества «Ирбис» из Санкт-Петербурга Андрей Поляков.
Звание есаула — командующего казачьей сотней — Трампу присвоили в 2016 году, но вскоре решение отозвали. Теперь же, говорят, казаки, всё в руках политика.
«Впервые за долгое время президент США решился налаживать отношения с Россией. Это большой шаг в политике, в новейшей истории это серьёзный поворот за многие годы. Если это подтвердится, будем принимать решение о почётном членстве Трампа», — поделился атаман.
Ранее пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков опроверг информацию о возможном приезде американского лидера Дональда Трампа в Москву на празднование 9 Мая. Напомним, что информацию о возможном визите Трампа на парад в российскую столицу распространило французское издание Le Point.