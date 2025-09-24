Лукьянов высмеял слова Трампа об украинских возможностях с помощью анекдота

Политолог Фёдор Лукьянов в своём телеграм-канале дал резкую оценку заявлению президента США Дональда Трампа о конфликте между Россией и Украиной. Он сравнил риторику американского лидера с «бородатым анекдотом», где экипаж желает приятного полёта и прощается. Также эксперт провёл параллель со стихотворением Николая Некрасова «Железная дорога».

По мнению Лукьянова, Трамп сводит суть вопроса к тому, что главное — приобретать оружие, а дальше — «вольному воля». Эксперт сомневается в полном понимании республиканцем своих же слов о «бумажном тигре» России и способности Украины вернуть утраченные территории.

«Ну или, вспоминая бородатый анекдот, «экипаж прощается с вами и желает вам приятного полёта». Вы главное оружие покупайте, а так — вольному воля», — написал политолог.

Лукьянов предположил, что слова хозяина Белого дома могут рассматриваться в Москве как ответ на решение российского лидера Владимира Путина сохранить ограничения по договору о СНВ.

Ранее госсекретарь США Марко Рубио заявил, что Дональд Трамп оставляет за собой право на продолжение поставок наступательного вооружения Украине. Об этом было заявлено на заседании Совета Безопасности ООН, посвящённом украинской тематике. Рубио отметил, что американский лидер может одобрить продажу оборонительного, а также потенциально наступательного оружия Украине, чтобы она могла обеспечивать свою безопасность. Кроме того, у него остаётся возможность и дальше ужесточать санкции в отношении России.