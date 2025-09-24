Россия сама будет определять новые границы, а все европейские мечты о территориях 1991 года останутся лишь мечтами. Об этом заявил в беседе с Life.ru заявил депутат Госдумы Андрей Картаполов.

Андрей Картаполов в беседе с Life.ru. Видео Life.ru

«Мечты разных европейских деятелей, а также нынешнего незаконного украинского руководства о каких-то границах 1991 года останутся их мечтами. Реальность на поле боя такова, что мы будем определять новые границы в Европе и никуда они от этого не денутся», — заявил депутат.

Картаполов также отметил, что словам президента США Дональда Трампа не стоит сильно доверять, ведь «сегодня он говорит одно, завтра он говорит другое». При этом все высказывания главы Белого дома достаточно эпатажны.

Ранее президент США заявил, что Украина может вернуть свои территории, существовавшие на момент обретения независимости, но для этого ей потребуется поддержка Евросоюза. Трамп посоветовал Киеву запастись терпением и добиваться финансовой помощи от европейских партнёров и НАТО для достижения этой цели.