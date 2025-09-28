Интервидение
27 сентября, 22:52

На Западе поставили под вопрос психологическую устойчивость Зеленского

Владимир Зеленский. Обложка © Shutterstock / FOTODOM / Alessia Pierdomenico

Главарь киевского режима Владимир Зеленский производит впечатление всё более неуравновешенного человека. Такой точкой зрения у себя в соцсети X поделился экономист Филип Пилкингтон.

«Зеленский становится всё более неуравновешенным и зависимым от психологических атак с использованием дронов», — говорится в публикации экономиста.

Пилкингтон добавил, что ответственность за сложившуюся ситуацию лежит на Европе. По мнению эксперта, бывший комик пытается втянуть в боевые действия Европейский союз и Североатлантический альянс с помощью психологических операций с использованием беспилотников.

«Блэкаут будет в столице России»: Зеленский опять выступил с пустыми угрозами
Ранее депутат украинского парламента Артём Дмитрук обвинил Владимира Зеленского в утрате здравого смысла. По его наблюдениям, психическое состояние бывшего комика ухудшается. Политик прокомментировал заявление главаря киевского режима об инциденте с якобы венгерскими дронами, нарушившими украинскую границу. По мнению депутата, речь должна идти не о психическом состоянии экс-комика, а о его конкретных действиях, которые, по его словам, требуют квалификации как терроризм.

Виталий Приходько
  • Новости
  • Владимир Зеленский
  • Украина
  • Мировая политика
  • Политика
