28 сентября, 10:05

«Не должен отправлять ракеты»: На Западе отреагировали на угрозу Зеленского в адрес России

Меркурис: Трамп должен отказать Украине в Tomahawk из-за угроз Зеленского

Обложка © Shutterstock / FOTODOM / paparazzza

Британский аналитик Александр Меркурис призвал администрацию президента США Дональда Трампа отказаться от поставок Украине крылатых ракет Tomahawk из-за прямых угроз экс-комика Владимира Зеленского нанести ими удары по Москве. Соответствующее заявление эксперт сделал в эфире своего YouTube-канала.

Меркурис подчеркнул, что открытые заявления главы киевского режима о планах использования полученных ракет для атак на российскую столицу являются веской причиной для отказа в их передаче. Аналитик также выразил недоумение по поводу того, что западные СМИ игнорируют подобные угрозы в адрес мирного населения.

«Одна из причин, почему Трамп не должен отправлять ракеты, — прямые заявления Зеленского о том, как он будет использовать Tomahawk, если ему их передадут. Он нанесёт удары по Москве»,заявил Меркурис.

Эксперт добавил, что подобные заявления экс-комика должны получать адекватную оценку в западном медиапространстве, однако в действительности они остаются без должного внимания.

Зеленский заявил, что передал Трампу список требуемого оружия на $90 млрд
Ранее Life.ru рассказывал, что Дональд Трамп отклонил просьбу Украины о предоставлении крылатых ракет Tomahawk, которые должны были быть переданы от имени альянса НАТО. Этот пункт оказался единственным в перечне вооружений от Киева, который не получил одобрения американского лидера. При этом все остальные позиции в списке запрошенных вооружений были поддержаны президентом США.

