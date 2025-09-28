Британский аналитик Александр Меркурис призвал администрацию президента США Дональда Трампа отказаться от поставок Украине крылатых ракет Tomahawk из-за прямых угроз экс-комика Владимира Зеленского нанести ими удары по Москве. Соответствующее заявление эксперт сделал в эфире своего YouTube-канала.

Меркурис подчеркнул, что открытые заявления главы киевского режима о планах использования полученных ракет для атак на российскую столицу являются веской причиной для отказа в их передаче. Аналитик также выразил недоумение по поводу того, что западные СМИ игнорируют подобные угрозы в адрес мирного населения.

«Одна из причин, почему Трамп не должен отправлять ракеты, — прямые заявления Зеленского о том, как он будет использовать Tomahawk, если ему их передадут. Он нанесёт удары по Москве», — заявил Меркурис.

Эксперт добавил, что подобные заявления экс-комика должны получать адекватную оценку в западном медиапространстве, однако в действительности они остаются без должного внимания.

Ранее Life.ru рассказывал, что Дональд Трамп отклонил просьбу Украины о предоставлении крылатых ракет Tomahawk, которые должны были быть переданы от имени альянса НАТО. Этот пункт оказался единственным в перечне вооружений от Киева, который не получил одобрения американского лидера. При этом все остальные позиции в списке запрошенных вооружений были поддержаны президентом США.