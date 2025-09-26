Интервидение
Владимир Путин
Специальная военная операция (СВО)

26 сентября, 13:00

Зеленский попросил у Трампа достающие до Москвы ракеты

Telegraph: Зеленский обратился к Трампу с просьбой поставить ракеты Томагавк

Обложка © ТАСС / AP

Владимир Зеленский в очередной раз выпрашивал вооружение у президента США Дональда Трампа. В этот раз глава киевского режима обратился с просьбой по поставке крылатых ракет «Томагавк». Об этом сообщает The Telegraph.

Дальность действия такого вооружения превышает 1600 километров. Об этом Зеленский попросил главу Белого дома во время закрытой встречи в Нью-Йорке.

«Неясно, увенчаются ли успехом попытки Зеленского получить от США ракеты «Томагавк», — говорится в статье.

«Гюльчатай назначили любимой женой»: Политолог объяснил, как Трамп троллит Зеленского

Напомним, что встреча Трампа и Зеленского длилась около часа. Она прошла на полях ГА ООН в Нью-Йорке. После встречи глава киевского режима уверенно заявил, что республиканец доверяет ему намного больше, чем президенту России Владимиру Путину.

