«Гюльчатай назначили любимой женой»: Политолог объяснил, как Трамп троллит Зеленского
Политолог Пинчук: Громкие заявления Трампа направлены на троллинг Зеленского
Владимир Зеленский и Дональд Трамп. Обложка © ТАСС / ZUMA
Делая громкие заявления с критикой в адрес России и поддержкой в сторону Украины, президент США Дональд Трамп на самом деле троллит Владимира Зеленского, уверен первый министр госбезопасности ДНР, политический обозреватель «Царьграда» Андрей Пинчук.
По словам эксперта, говоря о возможности Украины победить, Трамп просто перекладывает ответственность на Европу, намекая, что поддержкой Киева должен заниматься Брюссель, а не Вашингтон. Выход США из конфликта устраивает Россию, подчеркнул политолог. Он также обратил внимание на реакцию Зеленского, который заявил, мол Трамп больше доверяет ему, чем Путину.
«Каждая Гюльчатай хочет, чтобы её назначили любимой женой», — сыронизировал доктор политических наук.
Напомним, ранее Дональд Трамп заявил, что Россия якобы ведёт бесцельную борьбу на Украине. По его словам, данный конфликт при наличии реальной военной мощи мог бы завершиться за несколько дней. Также президент США охарактеризовал нашу страну как «бумажного тигра». Позже в Кремле поправили Трампа, а в Госдуме показали главе Белого дома, кто здесь тигр.
