«Гюльчатай назначили любимой женой»: Политолог объяснил, как Трамп троллит Зеленского

Делая громкие заявления с критикой в адрес России и поддержкой в сторону Украины, президент США Дональд Трамп на самом деле троллит Владимира Зеленского, уверен первый министр госбезопасности ДНР, политический обозреватель «Царьграда» Андрей Пинчук.

По словам эксперта, говоря о возможности Украины победить, Трамп просто перекладывает ответственность на Европу, намекая, что поддержкой Киева должен заниматься Брюссель, а не Вашингтон. Выход США из конфликта устраивает Россию, подчеркнул политолог. Он также обратил внимание на реакцию Зеленского, который заявил, мол Трамп больше доверяет ему, чем Путину.