«Усидеть на нескольких стульях»: Политолог объяснил, почему Трамп критикует Россию
Дональд Трамп. Обложка © Shutterstock / FOTODOM / Brian Jason
Постоянные изменения в риторике президента США Дональда Трампа можно объяснить его стремлением сохранить баланс между различными политическими силами. Такое мнение выразил ведущий научный сотрудник Центра исследований проблем безопасности РАН Константин Блохин.
По его словам, нормализации отношений с Россией препятствует американское «глубинное государство», в том числе «ястребы» Республиканской партии, демократы, воспринимающие сближение двух стран как предательство национальных интересов, и финансовые доноры, чьё состояние многократно превышает состояние Трампа.
«Трамп хочет усидеть сразу на нескольких стульях, сохраняя баланс», — подчеркнул политолог.
Он отметил, что несмотря на противоречивые заявления, американскому лидеру удаётся двигаться в сторону налаживания отношений с Россией. В частности, от ультиматумов с санкциями он перешёл к переговорам и лично встретился с президентом РФ Владимиром Путиным, а также прекратил бесплатные поставки оружия Украине.
«А чтобы Запад реально сел за стол переговоров и начал воспринимать Россию всерьёз, нужна наша бескомпромиссная победа», — заявил эксперт в интервью kp.ru.
Напомним, ранее Дональд Трамп заявил, что Россия якобы ведёт бесцельную борьбу на Украине. По его словам, данный конфликт при наличии реальной военной мощи мог бы завершиться за несколько дней. Также президент США охарактеризовал нашу страну как «бумажного тигра». Позже в Кремле поправили Трампа, а в Госдуме показали главе Белого дома, кто здесь тигр.
