24 сентября, 15:03

«Уничтожить Америку»: Политолог объяснил, почему Трамп ужесточил риторику в адрес России

Политолог Ордуханян: Трамп понимает, что Россия может уничтожить Америку

Дональд Трамп. Обложка © Shutterstock / FOTODOM / Evan El-Amin

Резкие заявления президента США Дональда Трампа в адрес России вызваны политической ревностью и желанием эпатировать публику, уверен политолог Рафаэль Ордуханян. По его мнению, американский лидер вернулся к нарративам, которые были характерны для Белого дома и при предыдущих администрациях.

Эксперт также подчеркнул, что Трамп осознаёт мощь российского ВПК и растущее геополитическое влияние Москвы, которую в Вашингтоне воспринимают как непосредственную угрозу. В России уже привыкли к выпадам Трампа, чьи слова «недорого стоят». Однако реагировать стоит не на заявления, а на реальные действия хозяина Белого дома.

«Одна из основных причин, почему президент Трамп так «особенно» реагирует на Россию, заключается в том, что РФ – единственная страна, которая может уничтожить Америку. Он это прекрасно понимает», — заявил американист в интервью изданию «Абзац».

Напомним, ранее Дональд Трамп заявил, что Россия якобы ведёт бесцельную борьбу на Украине. По его словам, данный конфликт при наличии реальной военной мощи мог бы завершиться за несколько дней. Также президент США охарактеризовал Россию как «бумажного тигра». В Кремле уже поправили Трампа. А в Госдуме показали главе Белого дома, кто здесь тигр.

