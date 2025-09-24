«Уничтожить Америку»: Политолог объяснил, почему Трамп ужесточил риторику в адрес России

Резкие заявления президента США Дональда Трампа в адрес России вызваны политической ревностью и желанием эпатировать публику, уверен политолог Рафаэль Ордуханян. По его мнению, американский лидер вернулся к нарративам, которые были характерны для Белого дома и при предыдущих администрациях.

Эксперт также подчеркнул, что Трамп осознаёт мощь российского ВПК и растущее геополитическое влияние Москвы, которую в Вашингтоне воспринимают как непосредственную угрозу. В России уже привыкли к выпадам Трампа, чьи слова «недорого стоят». Однако реагировать стоит не на заявления, а на реальные действия хозяина Белого дома.

«Одна из основных причин, почему президент Трамп так «особенно» реагирует на Россию, заключается в том, что РФ – единственная страна, которая может уничтожить Америку. Он это прекрасно понимает», — заявил американист в интервью изданию «Абзац».