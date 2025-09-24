«Гиперактивному мальчугану» Трампу объяснили, кто в этом мире реально «бумажный тигр»

Президент США Дональд Трамп, критикуя Россию, заявил, мол реальная военная держава завершила бы конфликт на Украине менее чем за неделю, назвав действия РФ бессмысленными и охарактеризовав нашу страну как «бумажного тигра», обратил внимание обозреватель kp.ru Андрей Баранов. Также он указал на противоречие в позиции американского лидера, который ещё полгода назад признавал, что причиной конфликта стало нежелание Киева принимать условия Москвы по НАТО.

«Президента Трампа, дающего оценки конфликту на Украине, так и тянет сравнить с гиперактивным мальчуганом на качелях. Взлетает вперёд, успевает выкрикнуть что-нибудь залихватское, потом подгибает ноги — качели несутся назад, и оттуда слышится нечто совсем другое», — сыронизировал эксперт.

Кроме того, он напомнил Трампу о корейской войне 1950-х годов, где США с союзниками три года сражались против бедной КНДР, понеся значительные потери, но не добившись решающего успеха. А России сегодня противостоит не только Украина, но и весь коллективный Запад, предоставляющий Киеву финансирование, новейшее вооружение, разведданные и кадровую поддержку. Несмотря на это, стратегическая инициатива остаётся за ВС РФ.

«Так что, если внимательно присмотреться, то «бумажный тигр», о котором вспомнил Трамп, на самом деле — звёздно-полосатый. Да и термин этот был в своё время использован Мао Цзэдуном [основатель КНР] именно в адрес Америки», — подчеркнул обозреватель.