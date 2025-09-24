Интервидение
Владимир Путин
Специальная военная операция (СВО)

Функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации

Регион
24 сентября, 14:09

«Гиперактивному мальчугану» Трампу объяснили, кто в этом мире реально «бумажный тигр»

Обозреватель Баранов считает бумажным тигром США, а не Россию

Дональд Трамп. Обложка © Shutterstock / FOTODOM / Joey Sussman

Дональд Трамп. Обложка © Shutterstock / FOTODOM / Joey Sussman

Президент США Дональд Трамп, критикуя Россию, заявил, мол реальная военная держава завершила бы конфликт на Украине менее чем за неделю, назвав действия РФ бессмысленными и охарактеризовав нашу страну как «бумажного тигра», обратил внимание обозреватель kp.ru Андрей Баранов. Также он указал на противоречие в позиции американского лидера, который ещё полгода назад признавал, что причиной конфликта стало нежелание Киева принимать условия Москвы по НАТО.

«Президента Трампа, дающего оценки конфликту на Украине, так и тянет сравнить с гиперактивным мальчуганом на качелях. Взлетает вперёд, успевает выкрикнуть что-нибудь залихватское, потом подгибает ноги — качели несутся назад, и оттуда слышится нечто совсем другое», — сыронизировал эксперт.

«Предложит зелёному пианисту капитуляцию»: Медведев оценил громкие заявления Трампа о России и Украине
«Предложит зелёному пианисту капитуляцию»: Медведев оценил громкие заявления Трампа о России и Украине

Кроме того, он напомнил Трампу о корейской войне 1950-х годов, где США с союзниками три года сражались против бедной КНДР, понеся значительные потери, но не добившись решающего успеха. А России сегодня противостоит не только Украина, но и весь коллективный Запад, предоставляющий Киеву финансирование, новейшее вооружение, разведданные и кадровую поддержку. Несмотря на это, стратегическая инициатива остаётся за ВС РФ.

«Так что, если внимательно присмотреться, то «бумажный тигр», о котором вспомнил Трамп, на самом деле — звёздно-полосатый. Да и термин этот был в своё время использован Мао Цзэдуном [основатель КНР] именно в адрес Америки», — подчеркнул обозреватель.

Генерал из Думы на примере Гитлера объяснил Трампу, чем чревато «‎понижение» России до бумажного тигра
Генерал из Думы на примере Гитлера объяснил Трампу, чем чревато «‎понижение» России до бумажного тигра

Напомним, ранее Дональд Трамп заявил, что Россия якобы ведёт бесцельную борьбу на Украине. По его словам, данный конфликт при наличии реальной военной мощи мог бы завершиться за несколько дней. Также президент США охарактеризовал Россию как «бумажного тигра». В Кремле уже поправили Трампа. А в Госдуме показали главе Белого дома, кто здесь тигр.

Всё самое важное о мире, странах и их лидерах — читайте в разделе «Мировая политика» на Life.ru.

BannerImage
Борис Эльфанд
  • Новости
  • Дональд Трамп
  • США
  • Специальная военная операция (СВО)
  • Украина
  • Мировая политика
  • Политика
    • Подписаться на LIFE
    • yanews
    • yadzen
    • Google Новости
    • vk
    • ok
    Комментарий
    0
    avatar