«Гиперактивному мальчугану» Трампу объяснили, кто в этом мире реально «бумажный тигр»
Обозреватель Баранов считает бумажным тигром США, а не Россию
Президент США Дональд Трамп, критикуя Россию, заявил, мол реальная военная держава завершила бы конфликт на Украине менее чем за неделю, назвав действия РФ бессмысленными и охарактеризовав нашу страну как «бумажного тигра», обратил внимание обозреватель kp.ru Андрей Баранов. Также он указал на противоречие в позиции американского лидера, который ещё полгода назад признавал, что причиной конфликта стало нежелание Киева принимать условия Москвы по НАТО.
«Президента Трампа, дающего оценки конфликту на Украине, так и тянет сравнить с гиперактивным мальчуганом на качелях. Взлетает вперёд, успевает выкрикнуть что-нибудь залихватское, потом подгибает ноги — качели несутся назад, и оттуда слышится нечто совсем другое», — сыронизировал эксперт.
Кроме того, он напомнил Трампу о корейской войне 1950-х годов, где США с союзниками три года сражались против бедной КНДР, понеся значительные потери, но не добившись решающего успеха. А России сегодня противостоит не только Украина, но и весь коллективный Запад, предоставляющий Киеву финансирование, новейшее вооружение, разведданные и кадровую поддержку. Несмотря на это, стратегическая инициатива остаётся за ВС РФ.
«Так что, если внимательно присмотреться, то «бумажный тигр», о котором вспомнил Трамп, на самом деле — звёздно-полосатый. Да и термин этот был в своё время использован Мао Цзэдуном [основатель КНР] именно в адрес Америки», — подчеркнул обозреватель.
Напомним, ранее Дональд Трамп заявил, что Россия якобы ведёт бесцельную борьбу на Украине. По его словам, данный конфликт при наличии реальной военной мощи мог бы завершиться за несколько дней. Также президент США охарактеризовал Россию как «бумажного тигра». В Кремле уже поправили Трампа. А в Госдуме показали главе Белого дома, кто здесь тигр.
