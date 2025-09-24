Интервидение
24 сентября, 16:43

В России увидели в громких заявлениях Трампа коммерческий интерес

Депутат Чепа: Трамп пытается заставить ЕС перестать покупать энергоресурсы у РФ

Обложка © Shutterstock / FOTODOM / Joey Sussman

Заявления Дональда Трампа о «победе Киева» и «российской экономике на грани краха» являются не сменой официальной позиции США, а частью его коммерческой стратегии по вытеснению российских энергоресурсов с европейского рынка. Такую оценку высказали российские эксперты «Газете.Ru».

«Трамп продолжает гнуть ту линию, где он пытается заставить европейцев перестать покупать энергоресурсы у России. Ему выгодно, чтобы Европа покупала более дорогие американские ресурсы. Именно поэтому в своих постах и заявлениях после встречи с Зеленским он неоднократно упоминал якобы разрушающуюся экономику России», — сказал первый зампред комитета Госдумы по международным делам Алексей Чепа. Похожей позиции придерживается и член Совета по внешней и оборонной политике Андрей Климов.

Он добавил, что заявления американского лидера продиктованы необходимостью поддерживать рейтинг одобрения среди определённых групп избирателей и партнёров, продолжающих поддерживать Украину. Эксперт также не исключил, что в словах Трампа содержится косвенный сигнал для Москвы о желании ускорить процесс мирного урегулирования, однако подчеркнул, что фундаментальные выводы следует делать лишь на основе юридически значимых документов.

«Предложит зелёному пианисту капитуляцию»: Медведев оценил громкие заявления Трампа о России и Украине

Напомним, после встречи с Зеленским в Нью-Йорке Трамп сделал громкие заявления. Он предположил, что конфликт на Украине будет продолжаться ещё долго, а экономика России находится в ужасном состоянии. По оценке американского политика, Россия напоминает ему «бумажного тигра». При этом он отметил, что его дружеские отношения с Владимиром Путиным, вопреки прогнозам, не помогли найти путь к разрешению кризиса.

