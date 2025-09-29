Интервидение
29 сентября, 11:11

Выяснилось, почему США не спешат передавать Киеву ракеты Tomahawk

США не могут передать Украине ракеты Tomahawk из-за отсутствия пусковых платформ

Обложка © Wikipedia

ВСУ не получат от США ракеты «Томагавк» из-за того, что у них нет необходимого оборудования для их запуска. Об этом следует из публикации западного издания Army Recognition.

«На практике, однако, проблема заключается в способах применения. Украине не хватает штатных военно-морских пусковых установок для Tomahawk», — говорится в материале.

Киевские корветы типа «Ада» турецкой сборки не приспособлены для использования ракет «Томагавк», поскольку не имеют необходимых пусковых установок Mk41. Автор считает, что модернизация для этих ракет была бы проблематичной как в техническом, так и в политическом плане. В публикации подчёркивается, что даже при политическом решении технические ограничения остаются непреодолимым препятствием для передачи этих ракет.

Напомним, ранее Владимир Зеленский обратился с просьбой к президенту США Дональду Трампу о поставках ракет Tomahawk Украине. Дальность действия такого вооружения превышает 1 600 километров. В Кремле позднее заявили, что не существует «волшебного оружия», которое поможет Украине улучшить собственное положение на фронте.

Мария Любицкая
