ВСУ не получат от США ракеты «Томагавк» из-за того, что у них нет необходимого оборудования для их запуска. Об этом следует из публикации западного издания Army Recognition.

«На практике, однако, проблема заключается в способах применения. Украине не хватает штатных военно-морских пусковых установок для Tomahawk», — говорится в материале.

Киевские корветы типа «Ада» турецкой сборки не приспособлены для использования ракет «Томагавк», поскольку не имеют необходимых пусковых установок Mk41. Автор считает, что модернизация для этих ракет была бы проблематичной как в техническом, так и в политическом плане. В публикации подчёркивается, что даже при политическом решении технические ограничения остаются непреодолимым препятствием для передачи этих ракет.