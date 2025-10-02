Валдайский форум
Владимир Путин
Специальная военная операция (СВО)

Функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации

Регион
2 октября, 17:37

Путин признался в любви к Москве

Обложка © Life.ru x

Обложка © Life.ru x

Президент России Владимир Путин поддержал высказывание журналиста о любви к столице, отметив общность их взглядов. Соответствующе заявление главы государства прозвучало в ходе дискуссии на заседании Международного дискуссионного клуба «Валдай».

«Я люблю Москву» — вы сказали. У нас много общего, потому что я тоже люблю Москву», — ответил президент.

Путин: Войска РФ уверенно наступают почти по всей линии фронта в зоне СВО
Путин: Войска РФ уверенно наступают почти по всей линии фронта в зоне СВО

Ранее Путин охарактеризовал Москву как один из лучших мегаполисов мира. Кроме того Путин заявил, что Москва в период специальной военной операции выполняет роль надёжного тыла для российских Вооружённых сил. Более 500 московских предприятий обеспечивают выпуск критически важной продукции для фронта.

Всё самое важное о мире, странах и их лидерах — читайте в разделе «Мировая политика» на Life.ru.

BannerImage
Анастасия Никонорова
  • Новости
  • Путин
  • Путин на «Валдае»
  • Мировая политика
  • Политика
  • Москва
    • Подписаться на LIFE
    • yanews
    • yadzen
    • Google Новости
    • vk
    • ok
    Комментарий
    0
    avatar