Путин признался в любви к Москве

Президент России Владимир Путин поддержал высказывание журналиста о любви к столице, отметив общность их взглядов. Соответствующе заявление главы государства прозвучало в ходе дискуссии на заседании Международного дискуссионного клуба «Валдай».

«Я люблю Москву» — вы сказали. У нас много общего, потому что я тоже люблю Москву», — ответил президент.