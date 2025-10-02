Путин признался в любви к Москве
Обложка © Life.ru x
Президент России Владимир Путин поддержал высказывание журналиста о любви к столице, отметив общность их взглядов. Соответствующе заявление главы государства прозвучало в ходе дискуссии на заседании Международного дискуссионного клуба «Валдай».
«Я люблю Москву» — вы сказали. У нас много общего, потому что я тоже люблю Москву», — ответил президент.
Ранее Путин охарактеризовал Москву как один из лучших мегаполисов мира. Кроме того Путин заявил, что Москва в период специальной военной операции выполняет роль надёжного тыла для российских Вооружённых сил. Более 500 московских предприятий обеспечивают выпуск критически важной продукции для фронта.
