13 сентября, 12:17

Путин назвал Москву одним из лучших городов Земли

Владимир Путин. Обложка © Life.ru

Президент России Владимир Путин назвал Москву одним из лучших мегаполисов мира. Об этом он заявил во время своего выступления в парке «Зарядье» в честь Дня города.

«Полностью с этой оценкой согласен — так оно и есть», — сказал президент.

Путин также поздравил с днём рождения столицы не только её жителей, но и всех, кто любит Москву и считает её одним из лучших городов на планете.

Ранее Москву с Днём города поздравили российские бойцы, которые сейчас находятся на фронте. Наши парни записали видеообращение прямо из зоны СВО. Солдаты передали столице пламенный привет, назвав её главной российской гордостью и силой.

Наталья Афонина
    avatar