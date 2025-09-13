Путин назвал Москву одним из лучших городов Земли
Владимир Путин. Обложка © Life.ru
Президент России Владимир Путин назвал Москву одним из лучших мегаполисов мира. Об этом он заявил во время своего выступления в парке «Зарядье» в честь Дня города.
«Полностью с этой оценкой согласен — так оно и есть», — сказал президент.
Путин также поздравил с днём рождения столицы не только её жителей, но и всех, кто любит Москву и считает её одним из лучших городов на планете.
Ранее Москву с Днём города поздравили российские бойцы, которые сейчас находятся на фронте. Наши парни записали видеообращение прямо из зоны СВО. Солдаты передали столице пламенный привет, назвав её главной российской гордостью и силой.