Когда в Москве на смену «золотому лету» придёт золотая осень: прогноз синоптиков

Моё предложение — пока получить удовольствие от этой погоды, потому что нечасто бывает, что уже середина сентября, а дождей ни капли не выпало. Настоящее «золотое лето» вместо золотой осени. В июле и августе дождей было много, а тут совсем нет осадков, солнца много. Это удовольствие! Давайте пока радоваться. До середины следующей недели такая погода.