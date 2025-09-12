Когда в Москве на смену «золотому лету» придёт золотая осень: прогноз синоптиков
Приход золотой осени в Москве стоит ожидать с наступлением астрономической осени в последней декаде сентября. Об этом в беседе с Life.ru рассказала ведущий специалист информационного агентства «Метеоновости» Татьяна Позднякова.
Можно сказать, что в ночь с 22-го на 23 сентября начнётся период золотой осени. Очень сырая погода способствовала тому, что деревья долго оставались зелёными, и только сейчас они стали приобретать жёлтую окраску, потому что погода стала более сухой. Полмесяца у нас не было ни одного дождя в столичном регионе.
А во второй половине сентября начнутся дожди и деревья станут желтеть. При этом температура останется достаточно высокой — около +15...+20 градусов, поэтому, как прогнозирует Позднякова, погода позволит полюбоваться началом золотой осени.
А научный руководитель Гидрометцентра России Роман Вильфанд в беседе с Life.ru призвал не думать о золотой осени, а наслаждаться последними аккордами лета.
По словам синоптика, пока лето продолжается, но в очень мягком варианте. Дневная температура уже не превышает +18 градусов, по ночам прохладно, но всё равно солнечная и без осадков погода преобладает, также ещё можно хорошо погреться на солнце. Это продлится до середины следующей недели.
Моё предложение — пока получить удовольствие от этой погоды, потому что нечасто бывает, что уже середина сентября, а дождей ни капли не выпало. Настоящее «золотое лето» вместо золотой осени. В июле и августе дождей было много, а тут совсем нет осадков, солнца много. Это удовольствие! Давайте пока радоваться. До середины следующей недели такая погода.
А вот бабьему лету москвичи смогут радоваться как минимум до среды, 17 сентября. Благодаря влиянию устойчивого антициклона сохранится солнечная и сухая погода с температурой воздуха в диапазоне от +17 до +22 градусов.