Дрессировали поколениями: Life.ru выяснил, почему осенью обостряется тревожность

Как ни странно, осенью обостряется тревожность — и в этом во многом виновата школа. Многие из нас с детства привыкли к определённому ритму жизни, который задаёт учебный год. Рефлексы, вырабатываемые в течение многих лет и передающиеся из поколения в поколение, играют свою роль. Мы словно запрограммированы на то, что с приходом осени начинается период напряжённой работы, ответственности и ограничений. Но, конечно, не только школа влияет на наше состояние. Ирина Коржаева Клинический психолог

Осень традиционно была временем сбора урожая и подведения итогов посевных работ, подготовки к зиме, когда природа замедляется и уходит в покой. Исторически Новолетие на Руси отмечали весной, символизируя пробуждение природы. После введения христианства дату сдвинули на 1 сентября (по современному календарю — 14 сентября), закрепив осень как период новых начинаний и завершения летнего беззаботного времени.

«Таким образом, из поколения в поколение нас «дрессировали» и воспитывали так, что начало осени воспринималось как конец весёлой жизни. Лето для многих — это маленькая жизнь, наполненная свободой, отдыхом и радостью. Осень же ассоциируется с возвращением к обязанностям, дисциплине и, зачастую, с ограничениями», — отметила психолог.

Формируемая привычка к напряжению остаётся, но применения ей нет, что вызывает стресс и тревогу. Дополнительно к этому приходят природные изменения: сокращение светового дня и похолодание заставляют организм перестраиваться. Недостаток солнца снижает уровень серотонина — гормона радости — и может провоцировать сезонное уныние или апатию.

Чтобы справиться с осенней тревожностью, психолог рекомендует осознанно замечать позитивные моменты вокруг: яркость листьев, тёплый свет лампы, аромат горячего чая. Важно развивать позитивное мышление и видеть в каждом дне маленькие радости. Поддержание режима сна, регулярная физическая активность и пребывание на свежем воздухе помогают компенсировать недостаток света и укрепляют эмоциональное состояние.