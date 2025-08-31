Мессенджер MAX
Путин и Трамп на Аляске
Специальная военная операция (СВО)

Функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации

Регион
31 августа, 07:25

Доживём до октября: Школьникам и студентам раскрыли простые трюки для снятия стресса

Психолог Валуева: Дыхательные упражнения помогут вернуться к учёбе без стресса

Обложка © Шедеврум / Life.ru

Обложка © Шедеврум / Life.ru

Сентябрь для многих школьников и студентов становится периодом стресса, ведь после летних каникул приходится перестраиваться на учебный процесс. Однако если не учитывать тревогу психосоматического характера, которая требует обращения к специалисту, то можно использовать упражнения, помогающие быстро перевести нервную систему из состояния «бей-беги» в режим присутствия в настоящем моменте. Так, психолог Анастасия Валуева предложила технику квадратного дыхания.

Она рекомендовала делать вдох на четыре счёта, задерживать дыхание на четыре, затем выдыхать также на четыре и снова задерживать на четыре. Повторять это упражнение нужно до тех пор, пока человек не почувствует успокоение. Также она предложила вдохнуть носом на четыре счета, задержать дыхание на семь, а затем медленно выдохнуть на восемь. Это упражнение важно повторять несколько раз, чтобы вернуть фокус в настоящее.

«Разрушают самооценку»: Родителям объяснили, каких фраз нужно избегать при воспитании детей
«Разрушают самооценку»: Родителям объяснили, каких фраз нужно избегать при воспитании детей

«Нужно оглянуться вокруг, назвать пять вещей, которые попадаются на глаза, четыре вещи, которые можно потрогать, три звука, которые слышно, два запаха, которые чувствуете, и один вкус, который можно ощутить, если попробовать продукт прямо сейчас», — рекомендовала ещё одну технику собеседница 360.ru.

А ещё можно практиковать упражнение «Парадоксальная интенсия», при котором нужно на 10 секунд сильно напрячь все мышцы — кулаки, стопы, руки, пресс, ноги — а затем резко расслабиться на выдохе. Повторять так несколько раз, чтобы почувствовать расслабление.

Кроме того, стоит носить с собой что-то тактильное — небольшой предмет, камень, браслет или ручку с интересной текстурой. В момент тревоги следует до него дотронуться и сосредоточиться на ощущениях, определяя, насколько предмет холодный или тёплый, гладкий или шершавый. Такой приём помогает переключить внимание.

Продли отпускное настроение: 5 приёмов для лёгкого возвращения в рабочий ритм
Продли отпускное настроение: 5 приёмов для лёгкого возвращения в рабочий ритм

Ранее психолог рассказала, как вернуться на работу после отпуска и не уволиться. Кроме того, россиянам объяснили, почему возникает стресс после отпуска и как скорее вернуться к работе.

BannerImage
Борис Эльфанд
  • Новости
  • Дети
  • 1 сентября
  • Лайфхаки
  • Интересное
    • Подписаться на LIFE
    • yanews
    • yadzen
    • Google Новости
    • vk
    • ok
    Комментарий
    0
    avatar