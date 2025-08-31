Доживём до октября: Школьникам и студентам раскрыли простые трюки для снятия стресса
Психолог Валуева: Дыхательные упражнения помогут вернуться к учёбе без стресса
Обложка © Шедеврум / Life.ru
Сентябрь для многих школьников и студентов становится периодом стресса, ведь после летних каникул приходится перестраиваться на учебный процесс. Однако если не учитывать тревогу психосоматического характера, которая требует обращения к специалисту, то можно использовать упражнения, помогающие быстро перевести нервную систему из состояния «бей-беги» в режим присутствия в настоящем моменте. Так, психолог Анастасия Валуева предложила технику квадратного дыхания.
Она рекомендовала делать вдох на четыре счёта, задерживать дыхание на четыре, затем выдыхать также на четыре и снова задерживать на четыре. Повторять это упражнение нужно до тех пор, пока человек не почувствует успокоение. Также она предложила вдохнуть носом на четыре счета, задержать дыхание на семь, а затем медленно выдохнуть на восемь. Это упражнение важно повторять несколько раз, чтобы вернуть фокус в настоящее.
«Нужно оглянуться вокруг, назвать пять вещей, которые попадаются на глаза, четыре вещи, которые можно потрогать, три звука, которые слышно, два запаха, которые чувствуете, и один вкус, который можно ощутить, если попробовать продукт прямо сейчас», — рекомендовала ещё одну технику собеседница 360.ru.
А ещё можно практиковать упражнение «Парадоксальная интенсия», при котором нужно на 10 секунд сильно напрячь все мышцы — кулаки, стопы, руки, пресс, ноги — а затем резко расслабиться на выдохе. Повторять так несколько раз, чтобы почувствовать расслабление.
Кроме того, стоит носить с собой что-то тактильное — небольшой предмет, камень, браслет или ручку с интересной текстурой. В момент тревоги следует до него дотронуться и сосредоточиться на ощущениях, определяя, насколько предмет холодный или тёплый, гладкий или шершавый. Такой приём помогает переключить внимание.
