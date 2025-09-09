Уходит вся радость: Врач объяснила, как отличить депрессию от осенней хандры

Сезонное аффективное расстройство представляет собой серьёзное заболевание, требующее профессиональной медицинской помощи, его нельзя путать с временным ухудшением настроения. Об этом сообщила невролог, кандидат медицинских наук Екатерина Демьяновская.

«Важно помнить, что сезонное аффективное расстройство — это не просто осенняя хандра и меланхолия, а серьёзное состояние, которое бывает сложно распознать. А справиться с депрессией самостоятельно получается не у всех», — сказала Демьяновская в разговоре с РИАМО.

Врач подчеркнула, что тревожными сигналами являются полная утрата способности радоваться, нарушения сна и аппетита, появление мыслей о собственной никчёмности и суицидальных настроений. Особое внимание она обратила на опасность самолечения и необходимость профессионального подбора медикаментов.

Демьяновская рекомендовала обращаться к психиатру для назначения антидепрессантов и терапии, предупредив, что самостоятельный приём препаратов может привести к нежелательным последствиям и оказаться неэффективным.