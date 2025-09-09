Мессенджер MAX
9 сентября, 15:37

Уходит вся радость: Врач объяснила, как отличить депрессию от осенней хандры

Врач Демьяновская: Депрессия сопровождается нарушением аппетита и сна

Обложка © Shutterstock / FOTODOM / MAYA LAB

Сезонное аффективное расстройство представляет собой серьёзное заболевание, требующее профессиональной медицинской помощи, его нельзя путать с временным ухудшением настроения. Об этом сообщила невролог, кандидат медицинских наук Екатерина Демьяновская.

«Важно помнить, что сезонное аффективное расстройство — это не просто осенняя хандра и меланхолия, а серьёзное состояние, которое бывает сложно распознать. А справиться с депрессией самостоятельно получается не у всех», — сказала Демьяновская в разговоре с РИАМО.

Врач подчеркнула, что тревожными сигналами являются полная утрата способности радоваться, нарушения сна и аппетита, появление мыслей о собственной никчёмности и суицидальных настроений. Особое внимание она обратила на опасность самолечения и необходимость профессионального подбора медикаментов.

Демьяновская рекомендовала обращаться к психиатру для назначения антидепрессантов и терапии, предупредив, что самостоятельный приём препаратов может привести к нежелательным последствиям и оказаться неэффективным.

Настроение и здоровье под угрозой: Life.ru узнал, как осень влияет на женский организм

Ранее Life.ru узнал у психиатра Игоря Лазарева, как можно побороть осеннюю хандру и он подсказал несколько интересных способов. При этом врач акцентировал внимание на том, что никакие лайфаки и психологические хитрости не принесут пользы, если речь идёт о депрессии или клиническом психическом расстройстве.

