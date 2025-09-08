Настроение и здоровье под угрозой: Life.ru узнал, как осень влияет на женский организм

С приходом осени многие женщины замечают, что организм стал более уязвимым. Врач-акушер-гинеколог НКЦ №3 РНЦХ им. акад. Б.В. Петровского Наталья Личак рассказала Life.ru, как сезонные изменения влияют на женское здоровье и что стоит делать, чтобы снизить риски.

Осенью из-за частых переохлаждений снижаются защитные силы иммунитета, что может привести к обострению хронических воспалительных заболеваний, в том числе гинекологических. Возможны обострения хронического сальпингоофорита, кольпита и других заболеваний органов малого таза женщин. Наталья Личак Врач-акушер-гинеколог НКЦ №3 РНЦХ им. акад. Б.В. Петровского

Врач отметила, что в это время года следует принимать витамины, поскольку организм готовится к сезонным вирусам, а их недостаток отражается на иммунитете и общем состоянии здоровья.

«Важно подготовить иммунитет к встрече с вирусами, поэтому рекомендуется укреплять его, добавляя в рацион витамин D, витамины группы B, витамин C, а также витамины A и E», — отметила гинеколог.

Осень — часто приводит к снижению уровня витамина D и серотонина. Это может вызвать хандру и депрессивное состояние. Депрессия — это хронический стресс, который может привести к гормональному дисбалансу со стороны щитовидной железы и репродуктивной системы, что влияет на регулярность менструального цикла, и даже может вызвать аменорею (отсутствие менструаций).

Особенно внимательными должны быть беременные женщины: ослабленный иммунитет увеличивает риск заражений, поэтому им крайне важно соблюдать простые меры безопасности и поддерживать организм витаминами и правильным образом жизни, включать в рацион овощи и фрукты, богатые витаминами, соблюдать водный режим, пить тёплые напитки с шиповником, лимоном и имбирём.

«Будущим мамам в осенний период важно избегать массовых скоплений людей, при необходимости использовать маски, регулярно мыть руки и промывать слизистую носа растворами на основе морской воды, часто проветривать помещение и правильно питаться», — подчеркнула Личак.

Она также посоветовала грамотно подбирать одежду: не стоит слишком тепло одеваться, так как при беременности усиливается потоотделение, и переохлаждение становится более вероятным. Не забывайте о головном уборе, так как ЛОР-органы особенно подвержены переохлаждению. Принимайте лекарства, назначенные вашим гинекологом

«Избегать стрессов и переутомлений. Гуляйте на свежем воздухе, занимайтесь гимнастикой для беременных, йогой или плаванием. Это поможет поднять настроение, укрепить иммунитет и защитить вас и вашего малыша от вирусов», — пояснила врач.

Грипп — серьёзное заболевание, особенно во время беременности. Вакцинация от гриппа в России проводится согласно клиническим рекомендациям во 2-3 триместре беременности, а в группе повышенного риска — начиная с 1-го триместра. Используются трёх- и четырёхвалентные инактивированные вакцины, добавила эксперт.