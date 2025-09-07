Народные средства и суперфуды: Названы способы укрепить иммунитет осенью
Диетолог Редина: Зелёные овощи и грибы полезны для иммунитета осенью
Обложка © Шедеврум / Life.ru
Осенью для укрепления иммунитета важно увеличить потребление зелёных овощей. Такие продукты, как спаржа, брокколи, шпинат и брюссельская капуста, богаты хлорофиллом, фолиевой кислотой и кальцием, которые помогают поддерживать общий тонус организма и способствуют улучшению пищеварения, рассказала Диетолог Ольга Редина.
Собеседница интернет-издания Regions.ru также рекомендовала обратить внимание на сезонные грибы, которые содержат ценный белок, витамины группы B и цинк. Данные микроэлементы играют важную роль в выработке антител и укреплении иммунной системы.
Нутрициолог Галина Алексеева также подчеркнула, что для иммунитета в первую очередь важно сбалансированное питание. Она рекомендовала добавить в рацион полезные жиры, в том числе оливковое масло, авокадо, орехи и семена, а также белки, например, мясо, рыбу, птицу, яйца, бобовые. Также нужно регулярно есть йогурт, кефир и квашеную капусту.
«Необходимо употреблять в пищу больше овощей и фруктов, включать в свой рацион продукты, богатые витаминами, минералами и антиоксидантами. Особенно полезны цитрусовые (апельсины, мандарины, грейпфруты), ягоды (клюква, малина, черника), яблоки, груши, капуста, морковь, свёкла, тыква», — подчеркнула эксперт в беседе с РИА «ФедералПресс».
