Люди часто ищут способы поддержать белизну улыбки без похода к стоматологу — с помощью привычных продуктов, которые могут оказывать лёгкий очищающий эффект. Однако важно понимать: речь идёт не о полноценном отбеливании, а лишь о профилактике налёта и сохранении естественного цвета эмали. Об этом Life.ru рассказал специалист по гигиене полости рта «Семейной стоматологии Михаила Агами» (АMBC), «Лучший гигиенист России» по версии премии STARTSMILE TOP 2025 Евгений Прокопенко.

По словам эксперта, хрустящие овощи и фрукты, такие как яблоки, морковь, сельдерей, помогают механически очищать поверхность зубов во время жевания.

Яблоки содержат яблочную кислоту, которая размягчает пигментированный налёт. Однако с кислыми фруктами стоит быть осторожнее: при частом контакте с эмалью кислоты могут вызвать повышенную чувствительность. Клубника часто упоминается как натуральное отбеливающее средство, но не стоит использовать её для прямого контакта с зубами. Несмотря на содержание фруктовых кислот, при регулярном применении они могут повредить эмаль. Та же осторожность нужна при употреблении цитрусовых, вишни, слив и других кислых ягод. Евгений Прокопенко Специалист по гигиене полости рта «Семейной стоматологии Михаила Агами» (АMBC), «Лучший гигиенист России» по версии премии STARTSMILE TOP 2025

Специалист добавил, что молочные продукты, например, твёрдые сыры и творог, насыщают зубы кальцием и фосфором, укрепляют структуру эмали и способствуют её реминерализации. Благодаря этому зубы лучше отражают свет и за счёт этого кажутся светлее. При этом собеседник Life.ru подчеркнул, что даже самый полезный рацион не заменит регулярной гигиены.

«Без неё налёт будет накапливаться, и никакие продукты не помогут. Только стоматолог-гигиенист сможет оценить состояние зубов, провести профессиональную чистку и при необходимости предложить безопасное отбеливание — кабинетное или домашнее под контролем врача», — заключил Прокопенко.